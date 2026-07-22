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Hasil China Open 2026: Jonatan Christie Melaju, Febriana/Trias Kandas

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |19:26 WIB
Hasil China Open 2026: Jonatan Christie Melaju, Febriana/Trias Kandas
Hasil China Open 2026 Super 1000 yang melibatkan dua wakil Indonesia sudah diketahui termasuk Jonatan Christie (Foto: X/@INABadminton)
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CHANGZHOU – Hasil China Open 2026 Super 1000 yang melibatkan dua wakil Indonesia sudah diketahui. Jonatan Christie melaju ke 16 besar sedangkan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari harus tersingkir.

Dua pertandingan tersebut berlangsung di Changzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Changzhou, China pada Rabu (22/7/2026). Jonatan bermain lebih dulu.

Jonatan Christie gagal lolos 16 besar Japan Open 2026 PBSI

Pebulu tangkis asal Jakarta itu berhadapan dengan wakil Jepang Yudai Okimoto. Laga berjalan sengit sejak awal pertandingan gim pertama, tetapi Jonatan mampu bermain efektif.

Dia akhirnya mampu mengunci kemenangan gim pertama dengan skor 21-17. Pada gim kedua, Jonatan kehilangan momentum sehingga Yudai Okimoto mampu memastikan kemenangan telak 21-6.

Di gim penentuan, kejar-kejaran poin terjadi sejak awal pertandingan. Yudai Okimoto sempat mengontrol permainan, tetapi Jonatan membalikan keadaan setelah rehat.

Permainan Jonatan pun semakin matang sehingga mampu menjauh dari kejaran Yudai. Akhirnya, Jonatan memastikan kemenangan gim ketiga dengan skor 21-13.

 

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