Lolos 16 Besar Australia Open 2026, Rachel/Febi Makin Termotivasi untuk Pertahankan Gelar Juara

SYDNEY – Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, mengusung motivasi berlipat ganda untuk kembali naik ke podium tertinggi dalam ajang Australia Open 2026. Datang dengan menyandang status sebagai juara bertahan, pasangan muda ini bertekad tampil habis-habisan demi mempertahankan takhta mereka.

Langkah awal yang positif berhasil mereka tunjukkan dalam babak 32 besar setelah memetik kemenangan atas wakil Korea Selatan, Kim Yu Jung/Lee Yu Lim, lewat duel sengit yang berakhir dengan skor 16-21, 21-16, dan 21-15. Tiket ke 16 besar itu pun diraih dalam pertandingan yang berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, pada Selasa 9 Juni 2026.

Febi Setianingrum mengatakan tentunya sangat senang dapat melaju ke babak berikutnya. Hasil tersebut pun diraih berkat kerja kerasnya bersama dengan Rachel sepanjang laga di lapangan.

"Alhamdulillah berjalan lancar hari ini walau cukup tidak mudah. Tadi gim pertama kami terlalu terburu-buru mau menyerang, jadinya malah tidak enak sendiri, mati-mati sendiri," kata Febi dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/6/2026).

"Di gim kedua dan ketiga, kami coba lebih tenang lagi defensenya, lebih mengatur dan lebih kontrol," tambahnya.

Rachel Allesya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

1. Siap Pertahankan Gelar Juara

Febi mengakui bahwa untuk mempertahankan gelar juara memang cukup berat. Akan tetapi, dia akan memperjuangkan hal tersebut bersama Rachel demi kebanggaan Merah Putih.

"Kami tahu pastinya kalau mempertahankan juara lebih berat daripada mau mengejarnya. Di sini hal itu kami mau jadikan motivasi, bukan tekanan atau beban," sambung Febi.