Hasil Australia Open 2026: Comeback Gemilang, Rachel/Febi Segel Tiket 16 Besar!

SYDNEY – Pasangan ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, menunjukkan mental petarung yang luar biasa dalam ajang Australia Open 2026. Sempat tertinggal lebih dulu, mereka sukses membalikkan kedudukan dan melaju ke babak 16 besar usai menumbangkan wakil Korea Selatan, Kim Yu-jung/Lee Yu-lim, lewat drama rubber game 16-21, 21-16, dan 21-15.

Pertemuan kedua pasangan ini tersaji dalam babak 32 besar. Laga sengit tersebut berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, pada Selasa (9/6/2026).

Jalannya Pertandingan

Rachel/Febi memulai laga dengan semangat tinggi melawan Kim/Lee. Langkah itu diambil agar mereka dapat menampilkan performa terbaiknya dalam upaya meraih hasil maksimal sejak awal pertandingan.

Pada awal gim pertama, Rachel/Febi memang sempat unggul 8-6 atas Kim/Lee. Namun, Kim/Lee tampaknya tampil lebih ngotot demi bisa segera membalikkan keadaan.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (Foto: X/@INABadminton)

Momentum tersebut akhirnya berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh wakil Negeri Gingseng. Kim/Lee sukses mencatatkan hasil positif dalam gim pertama setelah mereka mengalahkan Rachel/Febi dengan poin 21-16.

Memasuki gim kedua, Rachel/Febi mencoba untuk bangkit dari tekanan. Akan tetapi, pada awalnya mereka masih cukup kewalahan meladeni permainan taktis dari Kim/Lee.