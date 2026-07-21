Penyebab Megawati Hangestri Tak Masuk Daftar Pemain Timnas Voli Putri Indonesia Lawan Korea Selatan

Penyebab Megawati Hangestri tak masuk daftar pemain Timnas Voli Putri Indonesia melawan Korea Selatan (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

PENYEBAB Megawati Hangestri tak masuk daftar pemain Timnas Voli Putri Indonesia lawan Timnas Voli Putri Korea Selatan sudah diketahui. Apakah ada hubungannya dengan kesibukan di level klub?

PBVSI mendapat undangan untuk beruji coba dari Federasi Voli Korea Selatan (KOVO). Ajang tersebut akan berlangsung di Jecheon, pada 23, 25, dan 26 Juli 2026.

1. Hadir di Korea Selatan

Megawati sendiri sudah berada di Korea Selatan untuk memulai masa persiapan bersama Hyundai Hillstate. Penggemar berharap Megatron bisa memperkuat Timnas Voli Putri Indonesia.

Akan tetapi, Wakil Kabid Binpres PBVSI, Loudry Maspaitella, menyebut Megawati hanya akan datang sebagai penonton. Itu pun, pihaknya sudah merasa senang.

“Mungkin-mungkin (Megawati akan menonton). Dari daftar pemain yang kami kirim ke Korea, nama Mega memang tidak ada di timnas,” kata Loudry beberapa waktu lalu, dikutip Selasa (21/7/2026).

“Tapi kalau Mega datang ke sana (untuk menonton) kami bersyukur," sambungnya.