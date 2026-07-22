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Hasil China Open 2026: Hajar Wakil Tuan Rumah, Fajar/Fikri Melaju ke 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |15:33 WIB
Hasil China Open 2026: Hajar Wakil Tuan Rumah, Fajar/Fikri Melaju ke 16 Besar
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil melaju ke 16 besar China Open 2026 Super 1000 (Foto: X/@INABadminton)
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CHANGZHOU – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil melaju ke 16 besar China Open 2026 Super 1000. Mereka menaklukkan Huang Di/Liu Yang dengan skor 21-15, 20-22, dan 21-9, di babak pertama.

Bermain di Gymnasium Xincheng, Changzhou, China, Rabu (22/7/2026) siang WIB, Fajar/Fikri memulai laga melawan Huang/Liu dengan kepercayaan diri tinggi. Hal itu tentunya setelah mereka menjadi juara Japan Open 2026.

Ganda putra Indonesia Fajar Fikri juara Japan Open 2026 (Dok PBSI)

Saat ini mereka dapat memimpin sementara antara Huang/Liu dengan poin 10-8. Fajar/Fikri terus memainkan pola permainan agresif untuk memperlebar keunggulan atas lawan.

Fajar/Fikri menutup gim pertama dengan catatan positif. Mereka dapat dapat unggul atas Huang/Liu dengan selisih poin 21-15.

Dalam gim kedua, Huang/Liu mencoba bangkit dengan bermain lebih ngotot. Saat ini mereka memimpiyatas Fajar/Fikri dengan poin 10-9.

 

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