Hasil China Open 2026: Hajar Wakil Tuan Rumah, Fajar/Fikri Melaju ke 16 Besar

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil melaju ke 16 besar China Open 2026 Super 1000 (Foto: X/@INABadminton)

CHANGZHOU – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil melaju ke 16 besar China Open 2026 Super 1000. Mereka menaklukkan Huang Di/Liu Yang dengan skor 21-15, 20-22, dan 21-9, di babak pertama.

Bermain di Gymnasium Xincheng, Changzhou, China, Rabu (22/7/2026) siang WIB, Fajar/Fikri memulai laga melawan Huang/Liu dengan kepercayaan diri tinggi. Hal itu tentunya setelah mereka menjadi juara Japan Open 2026.

Saat ini mereka dapat memimpin sementara antara Huang/Liu dengan poin 10-8. Fajar/Fikri terus memainkan pola permainan agresif untuk memperlebar keunggulan atas lawan.

Fajar/Fikri menutup gim pertama dengan catatan positif. Mereka dapat dapat unggul atas Huang/Liu dengan selisih poin 21-15.

Dalam gim kedua, Huang/Liu mencoba bangkit dengan bermain lebih ngotot. Saat ini mereka memimpiyatas Fajar/Fikri dengan poin 10-9.