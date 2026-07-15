Hasil Japan Open 2026: Rachel/Febi, Tiwi/Fadia Tersingkir, dan Raymond/Joaquin Tersingkir di 32 Besar

Hasil Japan Open 2026: Rachel/Febi, Tiwi/Fadia Tersingkir, dan Raymond/Joaquin Tersingkir di 32 Besar (X/@inabadminton)

TOKYO - Dua ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dan Amallia Cahya Pratiwi/Siti Fadia Ramadhanti tersingkir dari Japan Open 2026. Raymond Indra/Nikolaus Joaquin turut menyusul kedua pasangan tersebut.

Ketiga pasangan itu gagal meraih hasil maksimal dalam babak 32 besar. Laga tersebut berlangsung Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Rabu (15/7/2026).

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum kalah dari wakil China Jia Yo Fan/Zhang Shu Xian. Mereka kalah dalam pertandingan yang berlangsung tiga gim dengan poin 11-21, 21-19, dan 14-21.

Amallia Cahya Pratiwi/Siti Fadia Ramadhanti kalah dari wakil Japan Rui Hirokami/Sayaka Hobara. Wakil Indonesia kalah dalam dua gim langsung dengan poin 16-21 dan 16-21.

Sementara itu, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin harus mengakui ketangguhan wakil Jepang Haruki Kawabe/Kenta Matsukawa. Raymond/Joaquin kalah dalam pertandingan yang berlangsung dalam tiga gim dengan poin 16-21, 23-21, dan 10-21

Rachel Allesya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

Jalannya Laga

Rachel/Febi berusaha menampilkan performa terbaiknya melawan Jia/Zhang. Namun, Jia/Zhang tampil cukup apik dengan memberikan perlawanan ketat.

Pada akhirnya, Rachel/Febi harus mengakui ketangguhan Jia/Zhiang meskipun sudah berusaha memberikan perlindungan perlawanan. Pasalnya, mereka takluk dengan catatan poin 21-11.

Dalam gim kedua, Rachel/Febi mampu bangkit dengan mengatasi perlawanan Jia/Zhang dengan poin 21-19. Namun, pada gim ketiga Jia/Zhang meraih hasil maksimal setelah menaklukkan Rachel/Febi dengan poin 21-14.

Laga selanjutnya, Tiwi/Fadia mendapatkan ujian berat melawan Rui/Sayaka. Dalam gim pertama kedua pasangan tampil ngotot untuk mencuri poin demi poin.