Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Hajar Stoeva Bersaudara, Rachel/Febi Lanjut Semifinal

SYDNEY - Sektor ganda putri Indonesia kembali mengukir prestasi gemilang dalam ajang Australia Open 2026. Pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum sukses melenggang ke babak semifinal setelah menumbangkan perlawanan unggulan Bulgaria, Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva.

Pertandingan itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia pada Jumat (12/6/2026) sore WIB. Rachel/Febi yang bermain efektif sukses menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-15 and 21-12.

Jalannya Pertandingan

Rachel/Febi sempat kewalahan menghadapi skema permainan duet Stoeva di awal gim pertama. Kejar-kejaran poin terjadi hingga menjelang jeda interval gim pertama.

Rachel/Febi mengandalkan permainan cepat dan pukulan menyilang. Pada jeda interval gim pertama, mereka akhirnya mampu membalikkan keadaan dan unggul 11-10.

Rachel Allesya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

Setelah rehat, Rachel/Febi terus menjaga momentum positif. Mereka bermain efektif dan membuat Gabriela/Stefani kehilangan banyak poin.