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HOME SPORTS MOTOGP

4 Pembalap yang Gacor di Superbike tapi Gagal Bersinar di MotoGP, Nomor 1 Rekan Setim Valentino Rossi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |04:48 WIB
4 Pembalap yang Gacor di Superbike tapi Gagal Bersinar di MotoGP, Nomor 1 Rekan Setim Valentino Rossi!
Berikut empat pembalap yang gacor di Superbike tapi melempem saat hengkang ke MotoGP termasuk Toprak Razgatlioglu (Foto: Instagram/@pramacracing)
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BERIKUT empat pembalap yang gacor di Superbike tapi gagal bersinar di MotoGP. Salah satunya adalah bekas rekan setim Valentino Rossi!

Superbike dan MotoGP sama-sama balapan motor paling bergengsi. Tetapi, kuda besi yang digunakan di kedua ajang, benar-benar berbeda.

Tidak jarang, pembalap berpindah ajang dari Superbike ke MotoGP atau sebaliknya. Tapi, perpindahan itu belum tentu mulus, bahkan ada pula yang redup. Siapa saja mereka?

4 Pembalap yang Gacor di Superbike tapi Gagal Bersinar di MotoGP

1. Colin Edwards

colin edwards

Pembalap satu ini sukses menjadi juara dunia World Superbike (WSBK) sebanyak dua kali yakni 2000 dan 2002. Gelar tersebut membuat Edwards cukup percaya diri mengaspal di MotoGP.

Sayangnya, The Texas Tornado tak bisa mengulangi kiprahnya. Edwards, yang jadi rekan setim Rossi di Yamaha pada 2005-2007, harus puas menyandang status pembalap medioker.

2. Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu unjuk gigi di tes shakedown MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang motogp

Pembalap asal Turki ini akhirnya mewujudkan mimpinya dengan mentas di MotoGP mulai 2026. Razgatlioglu selama ini dikenal sebagai juara dunia WSBK sebanyak tiga kali yakni 2021, 2024, dan 2025.

Akan tetapi, kiprahnya bersama tim satelit Pramac Racing Yamaha benar-benar buruk. Razgatlioglu lebih sering bertarung di baris belakang ketimbang meraih podium atau kemenangan.

 

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