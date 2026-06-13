Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Australia Open 2026: Langkah Rachel/Febi Terhenti di Semifinal usai Dikalahkan Wakil China

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |16:43 WIB
Australia Open 2026: Langkah Rachel/Febi Terhenti di Semifinal usai Dikalahkan Wakil China
Langkah Rachel Febi Terhenti di Semifinal (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

SYDNEY – Perjuangan ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, di Australia Open 2026 harus terhenti pada babak semifinal. Rachel/Febi gagal melangkah ke partai puncak setelah kalah dari pasangan China, Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian, dalam pertandingan tiga gim yang berlangsung sengit.

Bertanding di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Sabtu (13/6/2026), Rachel/Febi menyerah dengan skor 16-21, 22-20, dan 16-21.

Kekalahan tersebut sekaligus menggagalkan peluang terciptanya final sesama wakil Indonesia di sektor ganda putri setelah sebelumnya Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari sukses mengamankan tiket ke partai final.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (Foto: X/@INABadminton)

1. Jalannya Pertandingan

Sejak awal gim pertama, Rachel/Febi mendapat perlawanan ketat dari Jia/Zhang. Pasangan China tampil solid dan mampu mengontrol jalannya pertandingan sehingga wakil Indonesia kesulitan mengembangkan permainan terbaik mereka.

Meski berusaha memberikan tekanan, Rachel/Febi akhirnya harus mengakui keunggulan lawan pada gim pembuka dengan skor 16-21.

Memasuki gim kedua, Rachel/Febi tampil lebih agresif. Perubahan strategi itu sempat membawa mereka unggul 4-2 pada awal pertandingan.

Namun, Jia/Zhang tidak tinggal diam dan terus memberikan perlawanan sengit. Bahkan, pasangan China sempat membalikkan keadaan dan memimpin 11-10 saat interval gim kedua.

Pertandingan berlangsung semakin menarik dengan kedua pasangan saling kejar-mengejar angka. Rachel/Febi menunjukkan mental bertanding yang kuat dan berhasil mempertahankan fokus di poin-poin krusial.

Usaha tersebut membuahkan hasil manis. Rachel/Febi sukses merebut gim kedua dengan skor tipis 22-20 sehingga memaksa pertandingan berlanjut ke gim penentuan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/40/3224331//ana_trias_lolos_ke_australia_open_2026-Ntfy_large.jpg
Lolos ke Final Australia Open 2026, Ana/Trias Bertekad Tampil All Out
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/40/3224317//febriana_dwipuji_kusuma_dan_meilysa_trias_puspitasari-c2WN_large.jpg
Hasil Semifinal Australia Open 2026: Brilian, Febriana/Meilysa Melaju ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/40/3224248//alwi_farhan-bteN_large.jpg
Lolos ke Semifinal Australia Open 2026, Alwi Farhan Tak Ingin Berpuas Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/40/3224194//sabar_dan_reza_lolos_semifinal_australia_open_2026_inabadminton-A4kG_large.jpg
Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Sabar/Reza Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/40/3224172//rachel_allesya_bersama_febi_setianingrum-ejnF_large.jpg
Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Hajar Stoeva Bersaudara, Rachel/Febi Lanjut Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/40/3224153//febriana_dwipuji_bersama_meilysa_trias-wWxP_large.jpg
Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Bungkam Ganda Malaysia, Febriana/Meilysa Lolos Semifinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement