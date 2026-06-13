Australia Open 2026: Langkah Rachel/Febi Terhenti di Semifinal usai Dikalahkan Wakil China

SYDNEY – Perjuangan ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, di Australia Open 2026 harus terhenti pada babak semifinal. Rachel/Febi gagal melangkah ke partai puncak setelah kalah dari pasangan China, Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian, dalam pertandingan tiga gim yang berlangsung sengit.

Bertanding di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Sabtu (13/6/2026), Rachel/Febi menyerah dengan skor 16-21, 22-20, dan 16-21.

Kekalahan tersebut sekaligus menggagalkan peluang terciptanya final sesama wakil Indonesia di sektor ganda putri setelah sebelumnya Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari sukses mengamankan tiket ke partai final.

1. Jalannya Pertandingan

Sejak awal gim pertama, Rachel/Febi mendapat perlawanan ketat dari Jia/Zhang. Pasangan China tampil solid dan mampu mengontrol jalannya pertandingan sehingga wakil Indonesia kesulitan mengembangkan permainan terbaik mereka.

Meski berusaha memberikan tekanan, Rachel/Febi akhirnya harus mengakui keunggulan lawan pada gim pembuka dengan skor 16-21.

Memasuki gim kedua, Rachel/Febi tampil lebih agresif. Perubahan strategi itu sempat membawa mereka unggul 4-2 pada awal pertandingan.

Namun, Jia/Zhang tidak tinggal diam dan terus memberikan perlawanan sengit. Bahkan, pasangan China sempat membalikkan keadaan dan memimpin 11-10 saat interval gim kedua.

Pertandingan berlangsung semakin menarik dengan kedua pasangan saling kejar-mengejar angka. Rachel/Febi menunjukkan mental bertanding yang kuat dan berhasil mempertahankan fokus di poin-poin krusial.

Usaha tersebut membuahkan hasil manis. Rachel/Febi sukses merebut gim kedua dengan skor tipis 22-20 sehingga memaksa pertandingan berlanjut ke gim penentuan.