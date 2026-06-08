Penyebab Fajar/Fikri dan Raymond/Joaquin Mundur dari Australia Open 2026

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) mengambil langkah tegas dengan membatalkan keikutsertaan dua pasangan ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, dari turnamen Australian Open 2026. Keputusan ini diambil agar kedua pasangan dapat fokus menjalani evaluasi total serta pemulihan fisik yang maksimal pasca-berjuang di ajang Indonesia Open 2026.

Fajar/Fikri terhenti di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Sementara itu, Raymond/Joaquin di babak final dan harus puas menjadi runner-up.

1. Pengalihan Fokus Turnamen

Pelatih ganda putra Antonius Budi Ariantho mengatakan keputusan menarik kedua pasangan hasil pertimbangan matang. Hal itu tentunya setelah melihat performa kedua pasangan dalam Indonesia Open 2026.

"Setelah melalui diskusi dengan tim pendukung, saya memutuskan menarik.Fajar/Fikri dan Raymond/Joaquin dari Australian Open 2026," kata Budi Ariantho dalam keterangannya, dikutip Senin (8/6/2026).

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

"Indonesia Open merupakan salah satu milestone yang penting bagi PBSI. Namun, hasil yang diraih pasangan Fajar/Fikri masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, oleh karena itu diperlukan evaluasi menyeluruh sebagai bahan perbaikan kedepannya," tambahnya.

Budi Ariantho mengatakan turnamen Australian Open tidak termasuk dalam program turnamen utama mereka pada periode ini. Karena itu, fokus mereka saat ini akan diarahkan pada persiapan yang lebih optimal untuk menghadapi turnamen-turnamen prioritas mereka berikutnya seperti Kejuaraan Dunia dan Asian Games.