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Runner up di Indonesia Open 2026, Raymond/Joaquin Alihkan Fokus ke Australia Open

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |08:11 WIB
Runner up di Indonesia Open 2026, Raymond/Joaquin Alihkan Fokus ke Australia Open
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin langsung mengalihkan fokus usai jadi runner up di Indonesia Open 2026 Super 1000 (Foto: Okezone/Niko Prayoga)
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JAKARTA – Raymond Indra/Nikolaus Joaquin langsung mengalihkan fokus usai jadi runner up di Indonesia Open 2026 Super 1000. Mereka kini menatap turnamen Australia Open yang digelar pekan ini.

Dalam laga final yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Juni 2026, Raymond/Joaquin harus mengakui ketangguhan sang lawan. Mereka kalah 21-13, 18-21, dan 10-21, usai berjuang tiga gim dari Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

1. Hampir Menang

Raymond Joaquin Jelang Final Indonesia Open 2026 (Foto: X/BadmintonINA)

Usai laga, Raymond/Joaquin mengakui Goh/Nur tampil sangat solid dan memiliki keunggulan dari berbagai lini permainan. Kendati demikian, mereka enggan terpuruk meratapi hasil tersebut dan memilih fokus pada target jangka panjang.

"Pasti mereka punya spesialnya masing-masing dimulai dari tempo, permainan saya rasa mereka cukup komplet,” ungkap Nikolaus, dikutip Senin (8/6/2026).

“Mereka mainnya bagus banget. Karena tadi kami juga hampir menang, sayangnya tapi hampir menang, bukan menang," imbuhnya.

 

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