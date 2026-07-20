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Respons Bahagia Pelatih Ganda Putra Indonesia Lihat Fajar/Fikri Juara Japan Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |09:49 WIB
Respons Bahagia Pelatih Ganda Putra Indonesia Lihat Fajar/Fikri Juara Japan Open 2026
Fajar/Fikri diminta jangan berpuas diri setelah juara Japan Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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PELATIH Ganda Putra Indonesia, Antonius Budi Ariantho, bahagia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri juara Japan Open 2026. Gelar itu didapat setelah Fajar/Fikri mengalahkan wakil Korea Selatan Kim Won-ho/Seo Seung-jae dengan skor 21-19 dan 21-17 di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, pada Minggu 19 Juli 2026 sore WIB.

1. Fajar/Fikri Pantas Juara Japan Open 2026

Antonius Budi Ariantho mengatakan Fajar/Fikri menunjukkan kualitas di partai final. Ia menilai unggulan kedua itu sangat pantas menjadi juara Japan Open 2026.

Fajar/Fikri juara Japan Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Fajar/Fikri juara Japan Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

"Cukup puas dan senang sekali Fajar/Fikri bisa juara di Japan Open ini. Istilahnya tidak gampang apalagi lawan di final unggulan pertama dan pasangan nomor satu dunia," kata Antonius Budi Ariantho dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Senin (20/7/2026).

Ia mengatakan Fajar/Fikri menjalankan instruksinya dengan cukup baik. Antonius Budi Ariantho turut memberikan pujian dengan daya juang mereka yang tidak kenal kata menyerah.

"Fajar/Fikri bermain dengan sangat bagus, minim melakukan kesalahan sendiri. Saya memang berpesan dari awal untuk mengadu di permainan depan dan tidak banyak melakukan unforced error," katanya.

"Ini bisa mereka jalankan dengan baik. Fajar/Fikri bergantian menguasai permainan depan dan tidak membiarkan lawan mengambil alih kendali," tambahnya.

 

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