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Hasil China Open 2026: Sabar/Reza Melaju Mulus ke 16 Besar Usai Permalukan Aaron Chia/Aaron Tai!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |14:05 WIB
Hasil China Open 2026: Sabar/Reza Melaju Mulus ke 16 Besar Usai Permalukan Aaron Chia/Aaron Tai!
Sabar dan Reza lolos 16 besar China Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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GANDA putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani melaju ke babak 16 besar China Open 2026. Kepastian tersebut setelah mereka mengalahkan wakil Malaysia Aaron Chia/Aaron Tai dengan skor 21-17 dan 21-19.

Pertemuan kedua pasangan tersaji dalam babak 32 besar China Open 2026. Laga tersebut berlangsung di Gimnasium Xincheng, Changzhou, China, Selasa (21/7/2026) Siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi lolos 16 besar Japan Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi lolos 16 besar Japan Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Sabar/Reza tampil percaya diri melawan Aaron/Aaron sejak gim pertama. Langkah itu diambil agar mereka menampilkan performa terbaik.

Lewat perjuangan keras, Sabar/Reza unggul 11-7 atas Aaron/Aaron. Aaron/Aaron pun berusaha keras memberikan perlawanan sengit dalam upaya mengejar ketertinggalannya.

Aaron/Aaron akhirnya harus mengakui ketangguhan Sabar/Reza. Hal itu karena mereka menelan kekalahan dari Sabar/Reza dengan skor 17-21 di gim pertama.

Di gim kedua, Sabar/Reza dan Aaron/Aaron saling kejar mengejar poin. Hal itu ditandai poin antara kedua pasangan yang sempat imbang beberapa kali, yakni 8-8 dan 9-9.

 

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