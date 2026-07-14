Kisah Pebulu Tangkis Putri Kusuma Wardani, Satu-satunya Wakil Tunggal Putri Indonesia di Japan Open 2026

TOKYO – Sektor tunggal putri Indonesia menghadapi situasi unik dalam turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 yang berlangsung pada 14-19 Juli 2026. Berbeda dengan sektor lainnya yang mengirimkan beberapa delegasi, Indonesia kali ini hanya bertumpu pada satu nama, yakni Putri Kusuma Wardani.

Atlet berusia 23 tahun yang akrab disapa Putri KW ini menjadi satu-satunya tunggal putri yang akan membawa bendera Merah Putih di turnamen level BWF World Tour Super 750 ini. Mundurnya Gregoria Mariska Tunjung dari Pelatnas menjadi alasan mengapa Putri kini harus memikul beban berat sendirian di Jepang.

1. Ujian Berat Sejak Babak Pertama

Meski harus berjuang tanpa rekan senegara, Putri datang ke Negeri Sakura dengan status yang cukup diperhitungkan. Ia resmi ditempatkan sebagai unggulan keenam dalam turnamen bergengsi ini.

Namun, status unggulan tidak membuat jalan Putri menjadi mudah. Sejak babak pertama, ia sudah langsung dihadang oleh lawan yang sangat tangguh, yaitu Zhang Beiwen.

Pemain veteran asal Amerika Serikat tersebut saat ini memang hanya menduduki peringkat 31 dunia. Kendati demikian, Zhang Beiwen memiliki rekor yang cukup merepotkan bagi wakil Indonesia ini.

Putri Kusuma Wardani

Dari catatan sejarah pertemuan, Zhang pernah dua kali menumbangkan Putri. Kekalahan tersebut dialami Putri pada ajang Thailand Masters 2022 dan Taipei Open 2023.

Harapan untuk menang tetap terbuka lebar bagi Indonesia. Pada pertemuan paling terakhir di Malaysia Open 2026, Putri akhirnya berhasil memecah kebuntuan dan sukses memetik kemenangan perdana atas Zhang.