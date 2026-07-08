Kisah Pebulu Tangkis Legendaris Tri Kusharjanto, dari Penguasa Ganda Campuran Indonesia Kini Hijrah Latih Klub Kanada

KISAH pebulu tangkis legendaris Tri Kusharjanto yang kini melatih klub bulu tangkis di Kanada menarik untuk dibahas. Ya, mantan raja ganda campuran Indonesia tersebut resmi memulai petualangan baru di luar negeri setelah menerima pinangan untuk menukangi salah satu klub bulu tangkis ternama di Kanada, GX Badminton.

Langkah strategis pria kelahiran Yogyakarta, 18 Januari 1974 ini terwujud berkat kerja sama dengan MSD Sport Agency. Bersama agensi tersebut, pria berusia 52 tahun ini bakal mendedikasikan seluruh ilmu dan pengalaman emasnya untuk menggembleng talenta-talenta muda di Calgary, Kanada, tempat GX Badminton bernaung.

1. Jadi Rebutan Klub-Klub Papan Atas Kanada

Reputasi mentereng Tri Kusharjanto di jagat tepok bulu dunia terbukti belum pudar dan masih memiliki daya pikat yang luar biasa. Sebagai salah satu pahlawan yang sukses membawa Indonesia memboyong trofi Piala Thomas 2002, profilnya langsung memicu perburuan sengit di antara klub-klub luar negeri.

Owner MSD Sport Agency, Reyhan Moses Tulaar, mengungkapkan rasa bangga sekaligus senangnya setelah Tri menyepakati kerja sama ini. Menariknya, sejak awal pihak agensi menyodorkan nama Tri Kusharjanto, GX Badminton ternyata bukanlah satu-satunya peminat yang mengantre.

Minarti Timur/Tri Kusharjanto Istimewa

Banyak klub bulu tangkis elite lainnya di Kanada yang saling sikut demi mendapatkan servis dari pemilik 16 gelar juara di level BWF World Tour (periode 1983-2006) tersebut. Namun pada akhirnya, klub yang bermarkas di Calgary South Racquet Sports itulah yang berhasil meyakinkan sang legenda untuk bergabung.

Dalam draf artikel asli yang beredar, terdapat pengulangan informasi mengenai ketatnya persaingan antarklub Kanada tersebut. Fenomena ini justru semakin menegaskan betapa tingginya nilai jual dan kualitas kepelatihan yang dimiliki oleh seorang Tri Kusharjanto di mata publik bulu tangkis internasional.