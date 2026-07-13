Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadi Kejutan di Sektor Ganda Campuran, Dejan/Apriyani Pasang Target Tinggi!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |20:59 WIB
Jadi Kejutan di Sektor Ganda Campuran, Dejan/Apriyani Pasang Target Tinggi!
Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Apriyani Rahayu. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sektor ganda campuran Indonesia resmi kedatangan amunisi baru yang sangat mengejutkan melalui kombinasi Dejan Ferdinansyah dan Apriyani Rahayu. Menatap babak baru dalam karier mereka, pasangan debutan ini menegaskan enggan sekadar menjadi pelengkap atau penggembira di atas lapangan, melainkan siap bertarung demi mendulang berbagai prestasi prestisius.

Duet Dejan/Apri menjadi kejutan baru di sektor ganda campuran. Sebab, sebagaimana diketahui, Apriyani merupakan pemain spesialis ganda putri dan kini dialihkan ke sektor ganda campuran.

Sebelum diduetkan, Dejan berpasangan dengan Bernadine Anindya Wardana dengan peringkat 28 dunia. Sementara Apriyani yang didatangkan dari ganda putri, terakhir kali berpasangan dengan Lanny Tria Mayasari.

Apriyani menegaskan kepindahannya ke sektor ganda campuran bukan hanya sekadar penggembira saja. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu ingin memiliki pencapaian yang terarah untuk menjalani peran barunya di ganda campuran.

"Ekspektasi saya, saya dipindahkan di ganda campuran ini kan bukan semata-mata hanya dipindahin saja. Saya juga harus punya target sendiri dan memang tahun ini harus saya kejar-kejar banget sih kita punya poin, maksudnya untuk rankingnya ya," kata Apriyani kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Senin (13/7/2026).

"Jadi ada hal-hal yang memang saya harus kejar. Maksudnya enggak kosong saja sih selama saya di ganda campuran ini, saya jalan tidak kosong gitu. Saya punya target dan saya punya tujuan," lanjutnya.

PBSI Rombak Pasangan Ganda, Apriyani Rahayu Dipasangkan dengan Dejan Ferdinansyah!
PBSI Rombak Pasangan Ganda, Apriyani Rahayu Dipasangkan dengan Dejan Ferdinansyah!

1. Ambisi Apriyani

Sebagai pemain yang sarat pengalaman di level tertinggi ganda putri, Apriyani membawa mentalitas juara ke sektor barunya ini. Fokus utamanya dalam waktu dekat adalah bekerja ekstra keras bersama Dejan untuk sesegera mungkin mendongkrak peringkat dunia mereka agar bisa menembus turnamen-turnamen elite.

Sementara itu, Dejan yang lebih lama di ganda campuran berharap duetnya dengan Apriyani bisa menjadi pasangan yang bertahan lama dan menghasilkan prestasi. Pasalnya, dalam satu setengah hingga dua tahun terakhir di Pelatnas PBSI, ia sudah beberapa kali berganti pasangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/40/3229692/rian_ardianto_bersama_daniel_edgar-KUua_large.jpg
Komentar Berkelas Rian Ardianto Usai Ganti Partner Lagi dan Gandeng Pemain Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/40/3229224/simak_kisah_pebulu_tangkis_alwi_farhan_yang_menjadi_fans_berat_cristiano_ronaldo_karena_etos_kerja_dan_disiplin_tinggi-xLkq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Jadi Fans Berat Cristiano Ronaldo karena Etos Kerja dan Disiplin Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/40/3229136/berikut_lima_pelatih_bulu_tangkis_asal_indonesia_yang_kini_mengabdi_di_luar_negeri-In71_large.jpg
5 Pelatih Bulu Tangkis Asal Indonesia yang Kini Mengabdi di Luar Negeri, Nomor 1 Dijuluki Naga Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/40/3229095/zhao_yunlei_bersama_hong_wei-wfkU_large.jpg
Kisah Tragis Zhao Yunlei, Ratu Bulu Tangkis China yang Pensiun Usai Dikhianati Pacar dan Sahabat Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/40/3229081/yohanes_saut-Qw7K_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Yohanes Saut, Junior Anthony Ginting yang Pilih Tinggalkan Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/40/3228988/wejangan_dari_jonatan_christie_membantu_mengubah_mentalitas_alwi_farhan_di_atas_lapangan-zZwK_large.jpg
Wejangan Jonatan Christie Ubah Mentalitas Alwi Farhan, Tak Lagi Gentar Lawan Pemain Top Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement