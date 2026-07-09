Kisah Tragis Zhao Yunlei, Ratu Bulu Tangkis China yang Pensiun Usai Dikhianati Pacar dan Sahabat Sendiri

KEHIDUPAN para atlet elite dunia tidak melulu soal kilau medali dan podium juara. Di balik dominasi luar biasa di atas lapangan, terdapat drama kehidupan pribadi yang menyakitkan, bahkan sampai mencoreng reputasi sebagai aib tersembunyi di dunia bulu tangkis.

Pil pahit inilah yang harus ditelan oleh legenda bulu tangkis asal China, Zhao Yunlei. Pevoli garis depan Negeri Tirai Bambu di sektor ganda tersebut harus merasakan hancurnya hati akibat skandal cinta segitiga yang melibatkan orang-orang terdekatnya.

Bagi pencinta bulu tangkis, nama Zhang Nan/Zhao Yunlei tentu sudah tidak asing lagi. Pasangan ganda campuran berjuluk monster ini merupakan rival abadi dari pasangan andalan Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, pada masa kejayaannya.

1. Isu Perselingkuhan

Kombinasi maut ini tidak hanya kompak di dalam lapangan, tetapi juga merajut kasih di luar arena sejak dipasangkan. Meskipun Zhao Yunlei berusia empat tahun lebih tua, mereka dengan percaya diri mengumumkan hubungan asmara tersebut ke publik pada 2011.

Namun, keharmonisan mereka mulai retak ketika rumor miring menerpa hubungan keduanya. Zhang Nan dikabarkan menjalin hubungan gelap di belakang Zhao Yunlei dengan sosok yang sangat tidak asing bagi mereka.

Wanita yang dituding menjadi orang ketiga tersebut adalah Tian Qing. Ironisnya, Tian Qing merupakan partner duet setia Zhao Yunlei sendiri saat ia bermain rangkap di sektor ganda putri.

Hong Wei/Zhao Yunlei

2. Keputusan Gantung Raket

Dikhianati oleh kekasih sekaligus rekan duetnya sendiri membuat Zhao Yunlei berada di titik terendah. Akibat api cemburu dan sakit hati ini, komunikasi Zhang Nan dan Zhao Yunlei di lapangan memburuk, yang berujung pada anjloknya performa mereka sebagai pasangan juara.