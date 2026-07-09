Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Jadi Fans Berat Cristiano Ronaldo karena Etos Kerja dan Disiplin Tinggi

Simak kisah pebulu tangkis Alwi Farhan yang menjadi fans berat Cristiano Ronaldo karena etos kerja dan disiplin tinggi (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

KISAH pebulu tangkis Alwi Farhan menarik untuk diulas. Ia mengaku jadi fans berat Cristiano Ronaldo karena etos kerja dan tingkat kedisiplinan tinggi dari sang idola.

Alwi tak bisa membendung tangis ketika Timnas Portugal bersama Ronaldo resmi tersingkir dari Piala Dunia 2026. Ia mengakui, CR7 adalah sosok yang menginspirasinya untuk pantang menyerah.

1. Sangat Sedih

Ronaldo menyudahi perjuangannya di Piala Dunia 2026 usai Portugal kandas 0-1 dari Timnas Spanyol di babak 16 besar. Pemain berusia 41 tahun itu gagal mengantar negaranya jadi juara dalam enam edisi Piala Dunia yang diikuti sejak 2006.

Berakhirnya perjuangan Timnas Portugal membuat kiprah Ronaldo di Piala Dunia kemungkinan usai. Pria kelahiran Madeira itu diperkirakan akan gantung sepatu setelah perhelatan tahun ini.

Alwi mengaku amat sedih karena sang idola sudah mustahil mendapat titel Piala Dunia, trofi termasyur di kancah sepakbola. Ia juga merasa terpukul karena Ronaldo sebentar lagi berakhir.

Bagi Alwi, Ronaldo merupakan sosok yang spesial. Mantan pemain Manchester United itu adalah figur pahlawan masa kecilnya, juga sosok yang menginspirasinya untuk pantang menyerah dalam berbagai hal.

"(Cristiano Ronaldo) Pahlawan masa kecil banget, dari kecil memang ya karena saya suka MU (Manchester United) juga ya. Jadi apa ya, hiburan saya nonton bola juga. Saya melihat mentalitasnya yang berbeda saja," kata Alwi di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu 8 Juli 2026.