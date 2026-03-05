Lolos 16 Besar All England 2026, Rian Ardianto Beri Wejangan untuk Rahmat Hidayat

BIRMINGHAM – Pasangan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat sukses melaju ke 16 besar All England 2026. Sebagai senior, Jombang –sapaan akrab Rian- memberi wejangan untuk duet barunya agar lebih tenang.

Rian/Rahmat lolos ke babak 16 besar usai menang atas wakil Taiwan, Liu Kuang Heng/Yang Po Han, dengan poin 21-10 dan 21-16. Pertemuan kedua pasangan dalam babak 32 besar itu digelar di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Rabu 4 Maret 2026 malam WIB.

1. Pelajaran Berharga

Rian mengatakan, Rahmat akan memetik banyak pengalaman berharga dalam All England 2026. Ia harap sang duet bisa tampil dengan performa terbaiknya.

“Pesan buat Rahmat, karena ini turnamen All England pertamanya pasti harus tanpa beban,” kata Rian dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (5/3/2026).

“Tidak ada yang tidak mungkin walau pun kami juga datang di sini bukan sebagai unggulan, tapi semoga bisa terus melaju. Mau lawan siapa pun harus selalu siap dan berikan yang terbaik di setiap pertandingan,” tegas mantan duet Fajar Alfian itu.

Atlet berusia 30 tahun itu mengaku bahagia dapat melaju ke babak 16 besar. Hal itu menandakan kombinasinya dengan Rahmat berjalan cukup baik sepanjang laga.

"Saya mengucap syukur alhamdulillah hari ini (Rabu) bermain dengan lancar dan tanpa cedera. Untuk pertandingan hari ini sendiri yang pasti kami sudah siapkan karena lawan kurang lebih pasti mempunyai speed dan power yang sangat baik jadi kami sudah antisipasi dari pertama," terang Rian.