Kisah Alwi Farhan yang Terpukul Cristiano Ronaldo Gagal Juara Piala Dunia 2026

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, cukup terpukul dengan tersingkirnya Cristiano Ronaldo dan Timnas Portugal di 16 besar Piala Dunia 2026. Baginya, CR7 tetap pesepakbola terbaik di dunia.

Timnas Portugal resmi tersingkir dari gelaran Piala Dunia 2026. Selecao Das Quinas tersingkir usai kalah dari Timnas Spanyol 0-1 di babak 16 besar, Selasa 7 Juli 2026 pagi WIB.

1. Alwi Terpukul

Kekalahan ini menghentikan langkah Timnas Portugal sekaligus menandai berakhirnya era Ronaldo. Pemain berusia 41 tahun itu memberi sinyal kuat akan gantung sepatu dari perhelatan Piala Dunia.

Dari enam kali keikutsertaan, Ronaldo tidak bisa mengantar negaranya merebut gelar juara Piala Dunia. Alwi mengaku terpukul melihat idolanya akan pensiun membela Timnas Portugal di level internasional.

"Sedih banget saya. Jujur saya sedih banget, kasihanlah. Dari kemarin mungkin ya banyak pressure yang especially Ronaldo hadapi,” kata Alwi kepada awak media, termasuk Okezone, di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

“Tapi ya, ya mungkin dia juga sudah apa ya, sudah berusaha semaksimal mungkin ya tapi ya dia tetap akan menjadi Cristiano yang sama," imbuh lelaki asal Solo itu.

"Nangis sih. Sedihlah. Sedih banget, saya sebelum (Portugal) main pun malah enggak bisa tidur. Tapi ya sudah kami terima karena Ronaldo juga enggak pikirkan saya juga,” lanjut Alwi.