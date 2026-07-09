5 Pelatih Bulu Tangkis Asal Indonesia yang Kini Mengabdi di Luar Negeri, Nomor 1 Dijuluki Naga Api

Berikut lima pelatih bulu tangkis asal Indonesia yang kini mengabdi di luar negeri (Foto: Okezone/Bagas Abdiel Kharis Theo)

BERIKUT lima pelatih bulu tangkis asal Indonesia yang kini mengabdi di luar negeri. Salah satunya sempat dijuluki sebagai Coach Naga Api!

Sebagai negara yang gila bulu tangkis, Indonesia kerap melahirkan pemain hingga pelatih jempolan. Tidak jarang, tangan dingin mereka sanggup menemukan serta memoles bakat-bakat hebat di luar negeri.

Lalu, siapa saja pelatih bulu tangkis asal Indonesia yang kini mengabdi di luar negeri? Simak ulasan berikut ini.

5 Pelatih Bulu Tangkis Asal Indonesia yang Kini Mengabdi di Luar Negeri

1. Herry Iman Pierngadi (Herry IP)

Pelatih yang dijuluki Coach Naga Api ini tengah bertugas di Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM). Seperti di Indonesia, Herry IP juga mengasuh sektor ganda putra.

Tangan dinginnya terlihat dari performa Aaron Chia/Soh Wooi Yik yang sempat menanjak lagi pada 2025. Kini, Herry IP juga berusaha meracik serta memoles pasangan-pasangan lain.

2. Nova Widianto

Naiknya sektor ganda campuran Malaysia belakangan ini juga tidak lepas dari tangan dinginnya. Nova memang terbukti jempolan bahkan sejak masih di Pelatnas PBSI.

Polesan mantan duet Liliyana Natsir ini langsung membawa Chen Tang Jie/Toh Ee Wei sebagai juara dunia 2025 di sektor ganda campuran. Kehilangan Nova tentu sangat disayangkan.

3. Tri Kusharjanto

Legenda bulu tangkis Indonesia ini tengah melatih di Kanada. Tri Kusharjanto akan melatih atlet muda di di klub GX Badminton.

Ayah dari Rehan Naufal Tri Kusharjanto tersebut dikenal sebagai penguasa ganda campuran. Tidak heran bila sang putra juga turun di sektor yang sama.