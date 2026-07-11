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Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Sprint Race MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Dekati Jorge Martin!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |21:44 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Sprint Race MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Dekati Jorge Martin!
Marc Marquez juara Sprint Race MotoGP Jerman 2026 malam ini. (Foto: X/@ducaticorse)
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KLASEMEN sementara MotoGP 2026 kelar Sprint Race MotoGP Jerman 2026 akan diulas Okezone. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mendapatkan tambahan 12 poin setelah keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP Jerman 2026.

Ia saat ini memang masih duduk di posisi lima klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 165 angka. Namun, ia kini hanya terpaut 32 poin dari Jorge Martin (Aprilia Racing) yang berada di puncak.

Marc Marquez (kanan) pemenang Sprint Race MotoGP Jerman 2026. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez (kanan) pemenang Sprint Race MotoGP Jerman 2026. (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Saat ini posisi puncak ditempati Jorge Martin dengan 197 angka, disusul Marco Bezzecchi (Aprilia Racing- 186 poin), Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 184 Poin), Ai Ogura (Trackhouse Aprilia Racing – 174 Poin) dan Marc Marquez (Ducati Lenovo – 165 Poin). Berhubung masih tersisa 10 sprint race dan 11 main race di MotoGP 2026, apa pun masih bisa terjadi.

Jalannya Sprint Race MotoGP Jerman 2026

Marc Marquez memulai balapan dari pole position setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi. Saat lampu start padam, ia mampu mempertahankan posisi terdepan dengan diikuti Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Persaingan di barisan depan langsung berlangsung ketat sejak lap-lap awal. Selisih waktu antara Marc Marquez, Alex Marquez, dan Di Giannantonio hanya berada di kisaran 0,1 detik.

Memasuki lap kelima, Marc Marquez masih memimpin jalannya balapan. Ia menjaga keunggulan sekitar 0,2 detik atas Alex Marquez, sementara Di Giannantonio menguntit di posisi ketiga dengan selisih 0,426 detik.

Jarak Marc Marquez dengan pembalap di posisi keempat, Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), juga mulai melebar. Pembalap Ducati itu unggul sekira 0,842 detik sehingga persaingan utama hanya terjadi di kelompok tiga besar.

 

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