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Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Sprint Race MotoGP Jerman 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |09:15 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Sprint Race MotoGP Jerman 2026?
Marc Marquez siap tempur di MotoGP Jerman 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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JADWAL MotoGP hari ini, Sabtu (11/7/2026) akan diulas Okezone. MotoGP 2026 memasuki seri ke-11 dalam balapan bertajuk MotoGP Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring pada 10-12 Juli 2026.

Hari ini akan digelar tiga fase penting, yakni sesi Latihan Bebas 2, Kualifikasi dan Sprint Race. Latihan Bebas berlangsung mulai pukul 15.40 WIB. Untuk Kualifikasi dimulai pukul 15.340 WIB. Bagaimana dengan Sprint Race? Balapan Sprint race dilangsungkan mulai pukul 20.00 WIB.

Marc Marquez raja Sirkuit Sachsenring. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez raja Sirkuit Sachsenring. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Potensi Marc Marquez Menggila di Jerman

Marc Marquez (Ducati Lenovo) tercatat sebagai pembalap dengan performa paling gila di Sirkuit Sachsenring, tepatnya di kelas premier. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sembilan kali menang di MotoGP Jerman.

Jika diambil lebih luas atau di kelas 125 dan 250 cc, Marquez 12 kali menjadi yang terbaik di Sirkuit Sachsenring! Di dua latihan bebas yang sudah berlangsung di MotoGP Jerman 2026 pada Jumat 10 Juli 2026, Marc Marquez mencatatkan performa luar biasa.

Ia finis kedua di Latihan Bebas 1, hanya tertinggal 0,051 detik dari Raul Fernandez (Trackhouse Racing) di posisi puncak. Kemudian di sesi latihan bebas yang berlangsung beberapa jam setelahnya, rider asal Spanyol ini menempati posisi teratas!

Catatan waktu terbaik Marc Marquez adalah 1'19.394 detik, unggul 0,016 detik dari Raul Fernandez di posisi dua. Melihat catatan di atas, peluang Marc Marquez menjadi raja di Sprint Race dan Main Race MotoGP Jerman 2026 terbuka lebar.

 

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