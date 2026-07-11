Hasil Sprint Race MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Juara Lagi, Alex Marquez Mengekor Posisi 2!

MARC Marquez (Ducati Lenovo) keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP Jerman 2026 yang digelar di Sirkuit Sachsenring, Jerman pada Sabtu (11/7/2026) malam WIB. The Baby Alien -julukan Marquez- konsisten menempati posisi teratas sejak start hingga garis finis.

Mengekor di posisi dua ada sang adik, Alex Marquez (Gresini Racing). Melengkapi tiga besar ada jagoan Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio. Melihat fakta di atas, tiga pembalap Ducati mendominasi Sprint Race MotoGP Jerman 2026.

Marc Marquez juara Sprint Race MotoGP Jerman 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Kondisi ini menunjukkan Ducati pelan-pelan lepas dari bayang-bayang Aprilia Racing. Terkhusus Marc Marquez yang mulai masuk ke perburuan gelar juara MotoGP 2026.

Jalannya Balapan

Sejak balapan dimulai, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- tidak tergeser dari puncak. Hanya saja, rider 33 tahun ini dipepet sang adik, Alex Marquez, yang kembali menunjukkan sentuhannya usai kecelakaan parah di MotoGP Catalunya 2026.

Tepat di belakang Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, terus menguntit. Trio Ducati ini seakan menunjukkan tak mau ada pembalap Aprilia Racing yang merangsek ke atas.

Pembalap yang sedang naik daun, Ai Ogura (Trackhouse Racing) berupaya merusak dominasi rider Ducati di posisi tiga terdepan. Bersama sang rekan setim, Raul Fernandez, keduanya berupaya merangsek ke posisi podium.