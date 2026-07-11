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HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Perjalanan Karier Pedro Acosta Mirip dengan Marc Marquez di MotoGP

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |00:03 WIB
Penyebab Perjalanan Karier Pedro Acosta Mirip dengan Marc Marquez di MotoGP
Penyebab Perjalanan Karier Pedro Acosta Mirip dengan Marc Marquez di MotoGP (Instagram/@37pedroacosta)
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JAKARTA - Penyebab perjalanan karier Pedro Acosta mirip dengan Marc Marquez di MotoGP menarik diulas. Pasalnya, dari kedua pembalap tersebut, ada sejumlah kemiripan. 

1. Pedro Acosta Mirip Marc Marquez

Keduanya sudah sejak 2024 kerap dimirip-miripkan. Berikut penyebab perjalanan karier Pedro Acosta mirip dengan Marc Marquez di MotoGP, sebagaimana dirangkum Okezone, Sabtu (11/7/2026): 

Nama Pedro Acosta mulai berkibar ketika tampil di Moto3 pada 2021. Pria berpaspor Spanyol, yang juga sama dengan Marc Marquez itu, berhasil menjadi juara dunia di Moto3 pada 2021. 

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Keberhasilan Pedro Acosta ini mirip dengan Marc Marquez. Marc Marquez juga pernah menjadi juara dunia Moto3/125cc pada 2010. 

Kemiripan lainnya adalah torehan prestasi di Moto2. Marc Marquez berhasil keluar menjadi juara Moto2 2 tahun kemudian yaitu pada 2021. 

Prestasi ini juga mirip dengan yang diukir Pedro Acosta. Pedro Acosta juga meraih juara Moto2, selang 2 tahun juara Moto3 pada 2021. 

Kemiripan lainnya antara Pedro Acosta dengan Marc Marquez adalah balapan di kelas MotoGP sejak usia belia. Pedro Acosta berhasil debut di MotoGP saat berusia 19 tahun. Sementara Marc Marquez debut pada usia 20 tahun. 

 

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