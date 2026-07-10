Tiba di Korea Selatan, Ini Kata-Kata Pertama Megawati Hangestri di Hadapan Pendukung Hyundai Hillstate

INCHEON – Bintang voli putri Indonesia, Megawati Hangestri, resmi menginjakkan kaki kembali di Korea Selatan untuk memulai babak baru dalam kariernya. Kedatangan pemain yang akrab disapa Megatron ini menandai kesiapannya untuk memperkuat Hyundai Hillstate pada kompetisi V-League musim 2026-2027.

Megawati mendarat di Bandara Internasional Incheon dengan didampingi oleh sang suami, Dio Novandra. Kehadiran pevoli asal Jember tersebut langsung menyedot perhatian awak media setempat serta disambut hangat oleh jajaran staf dari klub barunya.

Meskipun baru saja menyelesaikan perjalanan udara yang cukup melelahkan, Megawati tetap memancarkan aura positif dan antusiasme yang tinggi. Pemain yang berposisi sebagai opposite hitter ini mengaku tidak sabar untuk segera beraksi di lapangan.

"Saya sangat senang dan gugup bisa kembali ke Korea. Saya merasakan kegembiraan yang sama seperti saat pertama kali saya di sini, tetapi saya berharap hasil yang baik," ujar Megawati, mengutip dari media Korea Selatan, KBS News, Jumat (10/7/2026).

1. Siap Bersinar

Kepindahan Megawati ke Hyundai Hillstate memicu keriuhan luar biasa dari netizen Indonesia yang langsung membanjiri akun Instagram resmi klub. Sebelum merapat ke Hillstate, Megawati telah mencatatkan tinta emas selama dua musim beruntun bersama Red Sparks.

Megawati Hangestri tiba di Korsel, siap perkuat Hyundai Hillstate. (Foto: hdecvolleyballteam)

Pada musim 2023-2024 dan 2024-2025, ia menjelma sebagai salah satu legiun asing paling menakutkan di kompetisi kasta tertinggi Korea Selatan tersebut. Puncaknya, ia sukses mengantarkan Red Sparks menembus babak final dan keluar sebagai runner-up pada musim 2024-2025.

Kini, di bawah asuhan pelatih Kang Sung-hyung di Hyundai Hillstate, Megawati diplot untuk membentuk kemitraan tangguh. Ia bakal berduet dengan penyerang asal Amerika Serikat, Jordan Wilson, serta dimanjakan oleh umpan-umpan matang dari setter andalan Timnas Korea Selatan, Kim Da-in.