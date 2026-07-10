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HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta Tak Merasa Tertekan Bakal Jadi Rekan Setim Marc Marquez Mulai MotoGP 2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |03:05 WIB
Pedro Acosta Tak Merasa Tertekan Bakal Jadi Rekan Setim Marc Marquez Mulai MotoGP 2027
Pedro Acosta tak merasa tertekan bakal jadi rekan setim Marc Marquez mulai MotoGP 2027 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
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PEDRO Acosta kembali menegaskan tidak akan merasa tertekan sebagai rekan setim Marc Marquez mulai MotoGP 2027. Ia justru mengungkit kesempatan yang mungkin jadi keuntungan buatnya.

Ducati Lenovo sudah mengumumkan susunan pembalapnya musim depan. Mereka lebih dulu memperpanjang kontrak Marquez baru merilis pernyataan soal Acosta.

1. Francesco Bagnaia Tertekan

Pedro Acosta resmi bergabung dengan Ducati Lenovo (Foto: Ducati Corse)
Pedro Acosta resmi bergabung dengan Ducati Lenovo (Foto: Ducati Corse)

Kehadiran Acosta jadi menarik. Sebab, pembalap berusia 22 tahun itu bakalan langsung berhadapan dengan Marquez yang punya reputasi mentereng dengan tujuh gelar juara dunia.

Status itu saja sudah bikin Francesco Bagnaia yang notabene dua kali juara dunia MotoGP, terlihat tertekan sejak musim lalu. Beban yang sama disebut-sebut bakal menggelayuti Acosta musim depan.

Tapi, pembalap berpaspor Spanyol itu mengaku tidak merasa tertekan dengan status dan reputasi rekan setimnya. Ia justru memuji kehebatan Marquez.

“Saya tidak merasa tertekan. Marc adalah orang yang sudah memenangi banyak hal dan punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi pada apapun dalam waktu singkat,” kata Acosta, dinukil dari Motosan, Jumat (10/7/2026).

 

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