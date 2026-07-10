Kebugaran Fisik Bakal Hambat Marc Marquez dalam Perburuan Gelar Juara MotoGP 2026?

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL - Ambisi Marc Marquez untuk merengkuh gelar juara dunia MotoGP 2026 kembali membara. Pembalap Ducati Lenovo tersebut menegaskan hambatan terbesarnya dalam kompetisi musim ini bukanlah para pesaing di lintasan, melainkan bagaimana menjaga kebugaran fisik agar tetap dalam kondisi optimal.

Marc Marquez saat ini duduk di peringkat kelima klasemen MotoGP 2026. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu sempat terpuruk usai finis posisi ketujuh di seri balapan Italia beberapa waktu lalu.

Saat itu, musim Marquez diperkirakan sudah habis. Akan tetapi, pembalap berusia 33 tahun tersebut berhasil bangkit dengan memenangkan seri balapan di Hungaria dan Republik Ceko secara beruntun.

Hasil itu membuat Marquez memangkas ketertinggalan poin dari pemimpin klasemen, Jorge Martin (Aprilia Racing). Saat ini, Marquez hanya berjarak 40 poin dari Martin yang sudah mengumpulkan 193 poin.

Akhir pekan ini, Marquez dan para rivalnya akan kembali membalap di MotoGP Jerman 2026. Seri balapan tersebut akan berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman pada 10 - 12 Juli 2026.

Marc Marquez menjajal kokpit mobil F1 milik Audi Revolut F1 Team (Foto: Instagram/@audif1)

1. Tantangan Fisik Jadi Fokus Utama

Marquez menyatakan siap untuk meraih hasil terbaik demi kembali bersaing dalam perebutan gelar. Dia mengatakan, saingan terbesarnya adalah kondisi kebugaran diri sendiri.

"Saingan terbesar saya, atau hal yang paling saya khawatirkan, adalah kondisi fisik saya,” kata Marquez dilansir dari Crash, Jumat (10/7/2026).

“Selebihnya saya tidak peduli. Memang benar mereka sangat cepat, tetapi lawan utama saya adalah: terus meningkatkan kemampuan saya di balapan selanjutnya," tambahnya.