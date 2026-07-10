Hasil FP1 MotoGP Jerman 2026: Raul Fernandez Tercepat, Ditempel Ketat Marc Marquez

SACHSENRING - Pembalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, Hohensten-Ernstthal, Jerman pada Jumat (10/7/2026) sore WIB. Fernandez mengungguli Marc Marquez (Ducati Lenovo) yang berada di urutan kedua.

1, FP1 MotoGP Jeman 2026

Jalannya FP1 berlangsung menarik sejak menit-menit awal. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) sempat memimpin catatan waktu dan menunjukkan kecepatan motor Aprilia di lintasan Sachsenring.

Namun, insiden sempat dialami Marc Marquez ketika sesi masih berlangsung. Pembalap Ducati Lenovo Team itu terjatuh saat melintasi tikungan ketiga, tetapi mampu kembali melanjutkan sesi latihan.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Setelah itu, Alex Marquez (Gresini Ducati) mengambil alih posisi terdepan dengan torehan waktu 1 menit 21,002 detik. Pembalap Gresini Racing tersebut berada di depan Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) dan Marco Bezzecchi.

Memasuki pertengahan sesi, Marc Marquez mulai menunjukkan peningkatan performa. Juara dunia delapan kali itu naik ke posisi kedua dengan selisih hanya 0,020 detik dari catatan waktu sang adik.

Tak lama berselang, Marc Marquez berhasil memperbaiki waktunya dan merebut posisi teratas. Sementara Alex Marquez harus turun ke posisi ketiga setelah Fabio Di Giannantonio ikut mempercepat laju motornya.

Persaingan semakin sengit menjelang akhir sesi ketika Raul Fernandez mencatatkan putaran tercepat. Pembalap asal Spanyol tersebut membukukan waktu 1 menit 20,829 detik untuk mengambil alih posisi puncak.