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Hasil Practice MotoGP Jerman 2026: Menggila, Marc Marquez Jadi yang Tercepat

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |21:36 WIB
Hasil Practice MotoGP Jerman 2026: Menggila, Marc Marquez Jadi yang Tercepat
Hasil Practice MotoGP Jerman 2026: Menggila, Marc Marquez Jadi yang Tercepat (Instagram/@marcmarquez93)
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HOHENSTEIN-ERNSTTHAL - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menjadi yang tercepat  pada sesi practice MotoGP Jerman 2026. Sementara Jorge Martin dari Aprilia Racing menempati urutan kedelapan.

Sesi practice itu berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman pada Jumat (10/7/2026) malam WIB. Marquez menutup sesi dengan catatan waktu terbaik untuk mengamankan tiket langsung ke Kualifikasi 2 (Q2).

Jalannya Practice

Sesi practice diawali dengan performa impresif Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang langsung memimpin catatan waktu. Pembalap Aprilia tersebut mencetak waktu 1 menit 20,605 detik pada awal sesi.

Marc Marquez(Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez(Instagram/@ducaticorse)

Catatan waktu Bezzecchi bertahan cukup lama dan belum mampu dipatahkan para rivalnya. Hingga 20 menit sesi berjalan, Marc Marquez dan Alex Marquez (Gresini Ducati) masih berada di belakang pembalap Aprilia tersebut.

Memasuki pertengahan sesi, kecepatan para pembalap mulai meningkat. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) kemudian berhasil mengambil alih posisi teratas setelah membukukan waktu yang lebih cepat.

Alex Marquez juga menunjukkan peningkatan performa di pengujung sesi. Pembalap Gresini Ducati itu berhasil memperbaiki catatan waktunya hingga naik ke posisi kedua.

Marc Marquez kemudian merespons dengan merebut posisi pertama saat practice menyisakan sekitar 15 menit. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama karena Fabio Di Giannantonio kembali mencatatkan waktu tercepat, yakni 1 menit 19,674 detik.

Persaingan semakin ketat ketika sesi memasuki delapan menit terakhir. Alex Marquez kembali naik ke posisi kedua, sedangkan Marc Marquez turun ke urutan ketiga sementara.

 

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