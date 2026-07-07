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Gara-Gara Hal Ini, Pedro Acosta Tak Takut Bersaing dengan Marc Marquez di Ducati

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |12:53 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Pedro Acosta Tak Takut Bersaing dengan Marc Marquez di Ducati
Pedro Acosta vs Marc Marquez di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/37pedroacosta)
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BOLOGNA – Pembalap Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta tampak antusias bakal setim dengan Marc Marquez di Ducati Lenovo pada MotoGP 2027 mendatang. Ia pun mengaku siap menyerap ilmu dari Marquez sebanyak mungkin agar dirinya bisa bersinar di ajang balap motor paling prestisius tersebut.

Bila melihat sengitnya rivalitas antara Acosta dan Marquez di lintasan Buriram dan Balaton Park musim ini, duel internal Ducati di masa depan diprediksi akan berjalan sangat menarik. Namun, alih-alih merasa tertekan, Acosta justru memandang persaingan ini dari sudut pandang yang sangat positif.

Bagi pembalap muda berbakat tersebut, berada di satu garasi dengan Marquez adalah sebuah kesempatan emas yang tak ternilai harganya. Ia bisa menyerap ilmu secara langsung dari satu-satunya pembalap aktif saat ini yang pernah menaklukkan era emas MotoGP terdahulu.

1. Menyerap Ilmu dari Marquez

Marc Marquez sendiri saat ini sedang berada dalam misi untuk mendekati rekor dunia untuk jumlah gelar juara dan kemenangan balapan terbanyak. Di sisi lain, ia juga menjadi satu-satunya pembalap di grid saat ini yang pernah bertarung dan berhasil mengalahkan legenda-legenda besar seperti Valentino Rossi, Dani Pedrosa, dan Jorge Lorenzo.

Marc Marquez (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez (Foto: Facebook/MotoGP)

Fakta sejarah itulah yang membuat Acosta merasa sangat antusias sekaligus rendah hati menyambut musim 2027. Ia sadar betul bahwa pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki The Baby Alien adalah gudang ilmu yang sangat berharga bagi perkembangan kariernya.

“Sebuah kehormatan bisa berbagi tim dengan Marc. Bisa dibilang dia berada di fase akhir kariernya, sementara saya baru saja memulai di MotoGP. Karena itu, ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk mencoba belajar darinya dan pengalamannya. Dia adalah pembalap terakhir dari era sebelumnya, yang membalap bersama pembalap hebat seperti Dani, Jorge, dan Valentino,” ungkap Acosta, dikutip dari Crash, Selasa (7/7/2026).

 

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