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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Akui Bakal Tersiksa di MotoGP Jerman 2026 tapi Optimistis

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |01:17 WIB
Marc Marquez Akui Bakal Tersiksa di MotoGP Jerman 2026 tapi Optimistis
Marc Marquez mengakui bakal tersiksa di MotoGP Jerman 2026 (Foto: Ducati Corse)
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MARC Marquez mengakui bakal kesulitan dari sudut pandang fisik jelang pekan balapan MotoGP Jerman 2026. Tapi, rider Ducati Lenovo itu cukup optimistis karena tata letak sirkuit.

Seri ke-11 MotoGP 2026 akan digelar di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, 10-12 Juli. Lintasan tersebut sering dilabeli sebagai taman bermain buat Marquez.

1. Dominasi

Marc Marquez selebrasi aura farming usai menang MotoGP Jerman 2025 (Foto: X/@MotoGP)

Sebab, pembalap berpaspor Spanyol itu mencatatkan sembilan kemenangan dari 11 kali balapan di sana. Bahkan, tujuh di antaranya dicetak secara beruntun pada 2013-2019.

Bila ditarik lagi ke kelas Moto3 dan Moto2, Marquez bahkan selalu menang di sana dalam kurun 11 musim beruntun. Tidak heran ia kadang dijuluki SachsenKing.

Tapi, jelang pekan balapan ini, Marquez menyebut akan tersiksa dari segi fisik. Untungnya, ada aspek lain yang membuatnya cukup optimistis di Sachsenring.

“Di Sachsenring skenarionya berbeda, dari sudut pandang fisik, saya pasti akan kesulitan. Tapi dari tata letaknya, sirkuit ini membutuhkan energi yang lebih sedikit,” tukas Marquez, dikutip dari Crash, Jumat (10/7/2026).

 

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