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HOME SPORTS MOTOGP

Perusahaan Induk Dirumorkan Mau Jual Ducati, Karier Marc Marquez Terancam?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |00:42 WIB
Perusahaan Induk Dirumorkan Mau Jual Ducati, Karier Marc Marquez Terancam?
Perusahaan induk disebut akan menjual beberapa asetnya termasuk Ducati Corse yang menaungi Marc Marquez (Foto: Instagram/@ducaticorse)
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RUMOR Volkswagen AG hendak menjual beberapa asetnya langsung memunculkan kehebohan di kalangan penggemar MotoGP. Pasalnya, tim yang menaungi Marc Marquez, Ducati Lenovo, disebut termasuk yang akan dilego!

Sekadar informasi, Ducati berada di bawah perusahaan induk Volkswagen. Merk asal Jerman itu hendak melakukan restrukturisasi di tengah tantangan finansial yang dihadapi, termasuk menjual beberapa aset dan anak usaha atau subsidiari.

1. Tidak Ada Diskusi

Tim Ducati Lenovo luncurkan motor baru jelang MotoGP 2026 (Foto: Ducati Corse)

Terang saja, kabar itu langsung membuat penggemar MotoGP khawatir. Bukan tidak mungkin keputusan Volkswagen berdampak pada Ducati dan proyek mereka di ajang balapan motor.

CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali, langsung angkat bicara. Ia memastikan saat ini tidak ada diskusi apapun yang menyangkut masa depan pabrikan asal Borgo Panigale, Italia, tersebut.

“Saat ini, tidak ada diskusi apapun di Borgo Panigale. Itu adalah bagian dari tanggung jawab pemegang saham, terkait kebutuhan, untuk membeli perusahaan baru atau menghentikan investasinya,” kata Domenicali, mengutip dari Crash, Kamis (9/7/2026).

“Jadi, itu tidak sepenuhnya mustahil, tetapi untuk saat ini, tidak ada apa-apa di Borgo Panigale. Perusahaan kami baik-baik saja. Kami juga bisa berdiri sendiri,” tegas pria asal Italia itu.

 

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