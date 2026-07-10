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Ogah Beri Jalan Pintas, Francesco Bagnaia Siap Jegal Marc Marquez di MotoGP Jerman 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |13:45 WIB
Ogah Beri Jalan Pintas, Francesco Bagnaia Siap Jegal Marc Marquez di MotoGP Jerman 2026
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/pecco63)
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HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia menegaskan komitmennya untuk tampil habis-habisan demi menjegal langkah Marc Marquez dalam balapan MotoGP Jerman 2026. Rider asal Italia ini bertekad menyuguhkan performa puncaknya agar sang rekan setim tidak bisa melenggang mulus merebut podium tertinggi.

Marc Marquez memang punya catatan cukup gemilang di Sirkuit Sachsenring, Jerman karena sudah meraih sembilan kali menjadi pemenang sepanjang gelaran MotoGP di sana. Rangkaian MotoGP Jerman 2026 akan dimulai 10-12 Juli 2026.

Bagnaia mengakui Marc Marquez sangat diunggulkan dalam MotoGP Jerman 2026. Namun, dia menegaskan tidak akan membuat pembalap tersebut merasa nyaman sepanjang balapan utama.

"Mengalahkan Marc? Tapi dia tidak memiliki kelemahan di sini di sisi kiri. Jadi saya pikir dia adalah orang yang harus dikalahkan, dan jika kami bekerja dengan baik, kami bisa mendekatinya," kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Jumat (10/7/2026).

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Siap menggila

Pembalap asal Italia itu akan berusaha menampilkan performa terbaiknya demi menyulitkan Marc Marquez. Oleh karena itu dia terus melakukan persiapan dengan sebaik mungkin.

 

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