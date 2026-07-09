Alasan Megawati Hangestri Absen di Laga Uji Coba Timnas Voli Putri Indonesia vs Korea Selatan meski Hadir di Korsel

TEKA-teki mengenai keterlibatan Megawati Hangestri dalam laga uji coba antara Timnas Voli Putri Indonesia melawan Korea Selatan akhirnya terjawab. Bintang voli Tanah Air yang akrab disapa Megatron tersebut dipastikan tidak akan turun bertanding membela skuad Garuda.

Meski absen di lapangan, Megawati dipastikan tetap hadir dalam rangkaian pertandingan tersebut. Berdasarkan laporan media Korea Selatan, My Daily, Kamis (9/7/2026), pevoli asal Jember ini hanya akan datang sebagai penonton untuk memberikan dukungan langsung.

Megawati sendiri dijadwalkan tiba di Negeri Gingseng pada Jumat, 10 Juli 2026. Kedatangannya kali ini menandai babak baru dalam karier profesionalnya di kompetisi kasta tertinggi bola voli Korea Selatan, V-League.

1. Tantangan Baru

Setelah tampil fenomenal selama dua musim bersama Red Sparks, Megawati resmi hijrah. Ia kini bergabung dengan klub elite Hyundai Hillstate sebagai pemain kuota Asia baru untuk musim 2026-2027.

Rekam jejak Megawati di Korea Selatan memang terbilang luar biasa. Sepanjang musim 2023-2024 dan 2024-2025, ia tampil konsisten layaknya legiun asing papan atas, bahkan sukses membawa Red Sparks menjadi runner-up V-League musim lalu.

Megawati Hangestri pakai nomor punggung 88 di Hyundai Hillstate. (Foto: Laman resmi Hillstate)

Setibanya di Korea, Megawati akan langsung merapat ke markas Hyundai Hillstate. Ia dijadwalkan segera menjalani latihan intensif di bawah arahan tim pelatih untuk persiapan menyambut musim baru.

2. Agenda Khusus

Menariknya, di sela-sela persiapan klub, Megawati memiliki agenda khusus untuk mengunjungi Jecheon, Provinsi Chungbuk. Ia dijadwalkan hadir di venue pertandingan pada tanggal 25 dan 26 Juli 2026.