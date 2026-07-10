Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Langsung Kuasai Sesi Latihan Seri Jerman?

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Jadwal MotoGP 2026 hari ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez langsung menguasai sesi latihan di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal?

MotoGP 2026 memasuki seri ke-11. Balapan bertajuk MotoGP Jerman 2026 itu digelar di Sirkuit Sachsenring, yang menjadi semacam taman bermain buat Marquez.

1. Dominan di Jerman

Start balapan MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Betapa tidak, pembalap berpaspor Spanyol itu mencatatkan sembilan kemenangan dari 11 kali MotoGP balapan di sana. Bahkan, tujuh di antaranya dicetak secara beruntun pada 2013-2019.

Bila ditarik lagi ke kelas Moto3 dan Moto2, Marquez bahkan selalu menang di sana dalam kurun 11 musim beruntun. Tidak heran ia kadang dijuluki SachsenKing.

Karena itu, Marquez sangat diunggulkan untuk berkuasa lagi di Sachsenring. Musim lalu, ia tampil prima sepanjang pekan balapan hingga meraih kemenangan.

Walau di MotoGP 2026 baru dua kali menang, Marquez tetaplah favorit. Harap diingat, ia bisa berjaya di Sachsenring pada musim 2021, yang juga baru pulih dari cedera.