Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Langsung Kuasai Sesi Latihan Seri Jerman?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |04:49 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Langsung Kuasai Sesi Latihan Seri Jerman?
Simak jadwal MotoGP Jerman 2026 hari ini (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Jadwal MotoGP 2026 hari ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez langsung menguasai sesi latihan di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal?

MotoGP 2026 memasuki seri ke-11. Balapan bertajuk MotoGP Jerman 2026 itu digelar di Sirkuit Sachsenring, yang menjadi semacam taman bermain buat Marquez.

1. Dominan di Jerman

Start balapan MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Start balapan MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Betapa tidak, pembalap berpaspor Spanyol itu mencatatkan sembilan kemenangan dari 11 kali MotoGP balapan di sana. Bahkan, tujuh di antaranya dicetak secara beruntun pada 2013-2019.

Bila ditarik lagi ke kelas Moto3 dan Moto2, Marquez bahkan selalu menang di sana dalam kurun 11 musim beruntun. Tidak heran ia kadang dijuluki SachsenKing.

Karena itu, Marquez sangat diunggulkan untuk berkuasa lagi di Sachsenring. Musim lalu, ia tampil prima sepanjang pekan balapan hingga meraih kemenangan.

Walau di MotoGP 2026 baru dua kali menang, Marquez tetaplah favorit. Harap diingat, ia bisa berjaya di Sachsenring pada musim 2021, yang juga baru pulih dari cedera.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/38/3229108/marc_marquez_mengakui_bakal_tersiksa_di_motogp_jerman_2026-TsnI_large.jpg
Marc Marquez Akui Bakal Tersiksa di MotoGP Jerman 2026 tapi Optimistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/38/3229119/marc_marquez-9vi5_large.jpg
Tahu Betul Sirkuit Sachsenring, Marc Marquez Bidik Podium Tertinggi di MotoGP Jerman 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/38/3229060/marc_marquez-vw4T_large.jpg
Berstatus Rajanya Sirkuit Sachsenring, Marc Marquez Justru Tak Yakin Menang di MotoGP Jerman 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/38/3228893/gresini_racing_memutuskan_hanya_menurunkan_satu_pembalap_di_motogp_jerman_2026-A3CV_large.jpeg
Gresini Racing Cuma Turunkan 1 Pembalap di MotoGP Jerman 2026, Alex Marquez Absen Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/38/3228892/marco_bezzecchi_masih_fokus_menjalani_pemulihan_jelang_motogp_jerman_2026-GHuL_large.jpg
Marco Bezzecchi Masih Fokus Pemulihan Usai Kecelakaan Hebat, Absen di MotoGP Jerman 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/38/3228891/perusahaan_induk_disebut_akan_menjual_beberapa_asetnya_termasuk_ducati_corse_yang_menaungi_marc_marquez-EY4Z_large.jpg
Perusahaan Induk Dirumorkan Mau Jual Ducati, Karier Marc Marquez Terancam?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement