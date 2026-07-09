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HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Masih Fokus Pemulihan Usai Kecelakaan Hebat, Absen di MotoGP Jerman 2026?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |01:15 WIB
Marco Bezzecchi Masih Fokus Pemulihan Usai Kecelakaan Hebat, Absen di MotoGP Jerman 2026?
Marco Bezzecchi masih fokus menjalani pemulihan jelang MotoGP Jerman 2026 (Foto: Instagram/@marcobez72)
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MARCO Bezzecchi ternyata masih fokus memulihkan diri usai kecelakaan hebat pada MotoGP Belanda 2026 dua pekan silam. Akankah pembalap Aprilia Racing itu absen akhir pekan ini?

Bezzecchi terlempar dari motornya dalam kecepatan tinggi di Sirkuit TT Assen, Assen, Minggu 28 Juni 2026 malam WIB. Ia terpental dan berguling beberapa kali di gravel sebelum berhenti tepat di samping tembok pembatas.

1. Pemulihan

Marco Bezzecchi memukul marshal di sesi sprint race MotoGP Republik Ceko 2026 Grand Prix

Beruntung, Bezzecchi tidak mengalami cedera apapun usai kecelakaan itu. Tapi, ia sempat dibawa ke rumah sakit terdekat di Groningen, Belanda, guna menjalani pemeriksaan menyeluruh.

Dua pekan setelah insiden itu, Bezzecchi mengaku kondisinya belum 100%. Tapi, ia sudah tidak sabar untuk segera kembali naik motor Aprilia RS-GP lagi.

“Saya senang dan tidak sabar kembali ke atas motor,” kata Bezzecchi, mengutip dari Crash, Kamis (9/7/2026).

“Saya tentu saja berharap bisa terus meningkatkan kondisi fisik dalam beberapa hari ke depan, tetapi pemulihan saya sejauh ini berjalan baik,” imbuh pria berpaspor Italia tersebut.

 

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