Berstatus Rajanya Sirkuit Sachsenring, Marc Marquez Justru Tak Yakin Menang di MotoGP Jerman 2026!

SACHSENRING – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, bersiap menghadapi tantangan berat berikutnya dalam lanjutan seri MotoGP Jerman 2026 yang berlangsung pada 10–12 Juli 2026. Pembalap asal Spanyol tersebut memprediksi dirinya akan tetap mengalami kesulitan fisik sepanjang akhir pekan ini.

Meski demikian, pembalap yang identik dengan nomor 93 tersebut memberikan sinyal peringatan kepada para rivalnya. Ia menegaskan situasi di Sirkuit Sachsenring, Jerman akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan balapan sebelumnya di GP Belanda.

Dua pekan lalu di Sirkuit Assen, Belanda (26–28 Juni), Marquez tampil kurang menggigit dan finis di posisi keenam saat sesi Sprint race. Pada balapan utama, ia melewati garis finis di posisi keenam sebelum akhirnya melorot ke peringkat tujuh akibat penalti batas lintasan di lap terakhir.

1. Strategi Konservatif

Sepanjang akhir pekan di Belanda, sang juara bertahan MotoGP itu mengakui bahwa ia sengaja berkendara dengan pendekatan yang lebih konservatif. Langkah tersebut diambil demi meminimalkan risiko kecelakaan di tengah proses pemulihan kebugaran fisiknya.

Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak di Ducati hingga 2028 (Foto: Ducati Corse)

Sebagaimana diketahui, Marquez masih terus membangun kembali kekuatan fisiknya setelah menjalani serangkaian tindakan operasi pada bulan Mei lalu. Cedera tersebut ia dapatkan tak lama setelah gelaran MotoGP Prancis 2026.

Untuk balapan di Sachsenring kali ini, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut menyadari kondisi fisiknya belum akan mencapai level seratus persen sempurna. Namun, ia optimistis dampak dari keterbatasan fisiknya tidak akan separah di Belanda.