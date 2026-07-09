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Tahu Betul Sirkuit Sachsenring, Marc Marquez Bidik Podium Tertinggi di MotoGP Jerman 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |14:37 WIB
Tahu Betul Sirkuit Sachsenring, Marc Marquez Bidik Podium Tertinggi di MotoGP Jerman 2026
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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SACHSENRING - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, menebar sinyal optimistis menjelang bergulirnya seri MotoGP Jerman 2026 akhir pekan ini. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut percaya diri mampu mengemas hasil maksimal berkat rekor impresif dan hubungan historisnya yang sangat apik dengan karakter Sirkuit Sachsenring.

Rangkaian MotoGP Jerman 2026 akan dimulai 10-12 Juli 2026. Sepanjang tampil dalam kelas MotoGP, Marc Marquez sudah mencatatkan sembilan kali menjadi pemenang di sirkuit ini.

Marc Marquez mengakui kondisi fisiknya tidak bugar 100 persen untuk MotoGP Jerman. Namun, dia berjanji akan totalitas menampilkan performa maksimal dan menyiapkan diri sebaik mungkin.

1. Karakteristik Trek

"Di Sachsenring ini, skenarionya berbeda, secara fisik saya pasti akan kesulitan," kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Kamis (9/7/2026).

Marc Marquez. (Foto; Ducati Corse)
Marc Marquez. (Foto; Ducati Corse)

Pembalap asal Spanyol mengakui sangat memahami karakteristik Sirkuit Sachsenring. Jadi, itu menjadi modal awal cukup bagus buatnya agar dapat meraih kemenangan dalam seri tersebut.

 

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