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HOME SPORTS MOTOGP

Gresini Racing Cuma Turunkan 1 Pembalap di MotoGP Jerman 2026, Alex Marquez Absen Lagi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |03:48 WIB
Gresini Racing Cuma Turunkan 1 Pembalap di MotoGP Jerman 2026, Alex Marquez Absen Lagi?
Gresini Racing memutuskan hanya menurunkan satu pembalap di MotoGP Jerman 2026 (Foto: Gresini Racing)
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GRESINI Racing memutuskan hanya menurunkan satu pembalap di MotoGP Jerman 2026. Mereka sekaligus mengonfirmasi Fermin Aldeguer akan absen di seri ke-11 MotoGP 2026 tersebut.

Aldeguer mengalami nasib nahas usai terjatuh di sesi latihan bebas MotoGP Belanda 2026 dua pekan silam. Ia menderita retak tulang belakang atau vertebra sehingga harus istirahat cukup lama.

1. Absen

Fermin Aldeguer melaju di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: Gresini Racing)

Karena itu, Gresini Racing mengonfirmasi Aldeguer akan absen di seri Jerman. Mereka juga memutuskan tidak memakai pembalap pengganti akhir pekan nanti.

“Fermin Aldeguer masih menepi selama dia melanjutkan pemulihan dan akan melewatkan seri Sachsenring (Jerman),” tulis Gresini dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (9/7/2026).

“Tidak ada pembalap pengganti yang akan ditugaskan,” sambung tim yang bermarkas di Faenza, Italia, tersebut.

Ini adalah kali kedua Aldeguer absen dari balapan MotoGP. Sebelumnya, ia harus menepi pada seri perdana, MotoGP Thailand 2026, usai mengalami kecelakaan parah saat berlatih selama jeda musim.

 

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