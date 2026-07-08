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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Jerman 2026 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |19:07 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Jerman 2026 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming MotoGP Jerman 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Setelah menghadirkan persaingan sengit di seri sebelumnya, MotoGP 2026 kini berlanjut ke Liqui Moly Grand Prix of Germany yang akan digelar di Sachsenring, Jerman, pada 10–12 Juli 2026. Seri ini menjadi salah satu balapan yang selalu dinanti karena karakter sirkuitnya yang teknikal dan mampu menghadirkan pertarungan sengit sejak sesi latihan hingga race utama.

Saksikan keseruannya dengan klik di sini.

Ai Ogura di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

Persaingan dipastikan sudah dimulai sejak Free Practice 1 pada hari Jumat. Para rider akan memanfaatkan setiap sesi untuk menemukan setelan terbaik sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang menentukan posisi start. Ketegangan kemudian berlanjut pada Sprint Race di hari Sabtu, sebelum seluruh perhatian tertuju pada race utama yang akan digelar pada Minggu.

Jadwal MotoGP Liqui Moly Grand Prix of Germany 2026

Jumat, 10 Juli 2026

13.55 WIB — Free Practice 1

18.10 WIB — Practice

Sabtu, 11 Juli 2026

13.35 WIB — Free Practice 2 & Qualifying

17.40 WIB — Qualifying & Sprint

Minggu, 12 Juli 2026

15.45 WIB — Race

 

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