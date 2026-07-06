4 Pembalap MotoGP 2026 yang Belum Pernah Menang Balapan, Nomor 1 Calon Rekan Setim Marc Marquez

Berikut empat pembalap MotoGP 2026 yang belum pernah menang balapan termasuk Pedro Acosta (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

BERIKUT empat pembalap MotoGP 2026 yang belum pernah menang balapan. Salah satunya adalah calon rekan setim Marc Marquez!

Sejarah tercipta kala Ai Ogura sukses memenangi balapan MotoGP Belanda 2026 pekan lalu. Itu adalah kemenangan pertamanya di kelas premier sejak promosi pada 2025.

Kemudian, Ogura adalah pembalap Jepang pertama yang memenangi balapan MotoGP setelah Makoto Tamada pada 2004. Tentunya, hal ini sangat melegakan buat sang rider dan negaranya.

Tapi, ada pula empat pembalap di MotoGP 2026 yang belum pernah memenangi balapan. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

4 Pembalap MotoGP 2026 yang Belum Pernah Menang Balapan

1. Pedro Acosta

Promosi ke MotoGP sejak 2024, ia digadang-gadang sebagai calon juara dunia. Nyatanya, Acosta bahkan belum pernah bisa memenangi balapan MotoGP dalam 51 kali start.

Catatan terbaiknya hanya 13 kali podium dengan 7 di antaranya sebagai runner up. Kombinasi performa motor yang buruk dan nasib apes, membuat Acosta belum bisa naik tangga teratas.

2. Luca Marini

Pembalap satu ini sudah wara-wiri di kelas MotoGP sejak 2021. Tapi, Marini sama sekali belum pernah menang balapan dalam 94 kali start!

Prestasi terbaiknya adalah 2 kali podium. Marini tentu harus bekerja keras jika ingin memutus tren buruknya di kelas MotoGP.