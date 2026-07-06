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Penyebab Ducati Lenovo Tidak Rekrut Pembalap Italia di MotoGP 2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |01:22 WIB
Penyebab Ducati Lenovo Tidak Rekrut Pembalap Italia di MotoGP 2027
Ducati Lenovo memilih tidak merekrut pembalap Italia pada MotoGP 2027 (Foto: Ducati Corse)
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CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali, angkat bicara soal penyebab tim Ducati Lenovo tidak merekrut pembalap Italia pada MotoGP 2027. Mereka sebetulnya mau-mau saja tapi tidak ada opsi untuk saat ini.

Ducati resmi mengangkut Pedro Acosta ke tim Ducati Lenovo untuk MotoGP 2027. Ia akan menemani Marc Marquez yang juga sudah memperpanjang kontraknya.

1. Ducati Dicibir

Marc Marquez vs Pedro Acosta. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Keberadaan dua sosok itu membuat Ducati dicibir. Sebab, mereka menanggalkan kebijakan merekrut pembalap muda dan berpaspor Italia, yang sudah dipertahankan sejak pertengahan dekade 2010-an.

Domenicali beralasan, pihaknya tentu akan dengan senang hati untuk memiliki pembalap Italia seperti Francesco Bagnaia. Tapi, tim Ducati Lenovo punya target tersendiri.

“Tentu saja, kami akan dengan senang hati memiliki seorang (pembalap) Italia bersama kami,” tegas Domenicali, dinukil dari Motosan, Senin (6/7/2026).

“Tapi, tim pabrikan punya ambisi sebagai yang terbaik. Kami ingin menjadi juara dunia,” kata pria berkebangsaan Italia itu.

 

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