Resmi! Alex Marquez Gabung Red Bull KTM Usai Cabut dari Gresini Racing

ALEX Marquez resmi bergabung dengan Red Bull KTM! Ia akan mengisi satu kursi yang sudah pasti ditinggalkan oleh Pedro Acosta ke Ducati Lenovo.

“Red Bull KTM Factory Racing mengonfirmasi Alex Marquez akan bergabung dengan kesepakatan multitahun, yang dimulai dari 2027,” bunyi pengumuman di situs resmi MotoGP, Senin (6/7/2026).

1. Gantikan Pedro Acosta

Alex Marquez resmi bergabung dengan Red Bull KTM (Foto: MotoGP)

Kabar bergabungnya Alex Marquez ke KTM sudah beredar sejak awal musim. Apalagi, tim pabrikan asal Austria itu akan ditinggalkan oleh Pedro Acosta yang memilih menyeberang ke Ducati.

Setelah Acosta resmi diumumkan pekan lalu, KTM masih memilih waktu yang tepat untuk merilis pernyataan terkait Alex Marquez. Pada akhirnya, pengumuman keluar hari ini.

2. Pengalaman dan Pengetahuan

Alex Marquez bukanlah sosok yang asing dengan KTM. Ia pernah membalap dengan motor KTM RC4 di Moto3 pada 2013. Sang kakak, Marc Marquez, juga balapan dengan tim tersebut di Moto2.

Direktur Motorsport KTM, Pit Beirer, mengaku senang bisa mengamankan tanda tangan Alex Marquez. Pengalaman dan pengetahuan pembalap berusia 30 tahun itu diyakini bakal jadi aset berharga.