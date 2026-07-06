Resmi Gabung Red Bull KTM, Fabio Di Giannantonio Reuni dengan Alex Marquez!

Fabio Di Giannantonio resmi bergabung dengan Red Bull KTM dan akan reuni dengan Alex Marquez (Foto: Instagram/@vr46racingteam)

FABIO Di Giannantonio resmi bergabung dengan Red Bull KTM. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di Gresini Racing, yakni Alex Marquez.

“Fabio Di Giannantonio sudah dikonfirmasi akan menjadi rekan Alex Marquez di susunan pembalap Red Bull KTM Factory Racing sejak 2027, dengan keduanya menandatangani kesepakatan multitahun,” bunyi pengumuman di situs resmi MotoGP, Senin (6/7/2026).

1. Penuh

Fabio Di Giannantonio resmi bergabung dengan Red Bull KTM (Foto: MotoGP)

Bergabungnya Di Giannantonio memastikan kursi di Red Bull KTM penuh. Itu artinya, Brad Binder akan meninggalkan tim yang telah dibelanya sejak 2020.

Sementara, Alex Marquez menggantikan Pedro Acosta. Kompatriotnya itu justru akan bergabung dengan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo.

2. Reuni dengan Alex Marquez

Dengan kepergian Di Giannantonio, maka satu kursi di tim VR46 Racing Team terbuka lebar. Kuat dugaan, slot tersebut akan diisi oleh Fermin Aldeguer sesuai kesepakatan dengan Ducati Corse.

Duet Alex Marquez dengan Fabio Di Giannantonio bukan pertama kali terjadi. Keduanya pernah bersama-sama di Gresini Racing pada 2023.