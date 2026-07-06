Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Resmi Gabung Red Bull KTM, Fabio Di Giannantonio Reuni dengan Alex Marquez!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |18:08 WIB
Resmi Gabung Red Bull KTM, Fabio Di Giannantonio Reuni dengan Alex Marquez!
Fabio Di Giannantonio resmi bergabung dengan Red Bull KTM dan akan reuni dengan Alex Marquez (Foto: Instagram/@vr46racingteam)
A
A
A

FABIO Di Giannantonio resmi bergabung dengan Red Bull KTM. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di Gresini Racing, yakni Alex Marquez.

“Fabio Di Giannantonio sudah dikonfirmasi akan menjadi rekan Alex Marquez di susunan pembalap Red Bull KTM Factory Racing sejak 2027, dengan keduanya menandatangani kesepakatan multitahun,” bunyi pengumuman di situs resmi MotoGP, Senin (6/7/2026).

1. Penuh

Fabio Di Giannantonio resmi bergabung dengan Red Bull KTM (Foto: MotoGP)
Fabio Di Giannantonio resmi bergabung dengan Red Bull KTM (Foto: MotoGP)

Bergabungnya Di Giannantonio memastikan kursi di Red Bull KTM penuh. Itu artinya, Brad Binder akan meninggalkan tim yang telah dibelanya sejak 2020.

Sementara, Alex Marquez menggantikan Pedro Acosta. Kompatriotnya itu justru akan bergabung dengan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo.

2. Reuni dengan Alex Marquez

Dengan kepergian Di Giannantonio, maka satu kursi di tim VR46 Racing Team terbuka lebar. Kuat dugaan, slot tersebut akan diisi oleh Fermin Aldeguer sesuai kesepakatan dengan Ducati Corse.

Duet Alex Marquez dengan Fabio Di Giannantonio bukan pertama kali terjadi. Keduanya pernah bersama-sama di Gresini Racing pada 2023.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/38/3228516/alex_marquez_resmi_bergabung_dengan_red_bull_ktm-IEoL_large.jpg
Resmi! Alex Marquez Gabung Red Bull KTM Usai Cabut dari Gresini Racing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/38/3228331/berikut_empat_pembalap_motogp_2026_yang_belum_pernah_menang_balapan-YCyF_large.jpg
4 Pembalap MotoGP 2026 yang Belum Pernah Menang Balapan, Nomor 1 Calon Rekan Setim Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/38/3228327/ducati_lenovo_memilih_tidak_merekrut_pembalap_italia_pada_motogp_2027-h9IO_large.jpg
Penyebab Ducati Lenovo Tidak Rekrut Pembalap Italia di MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/38/3228396/ducati_tak_pernah_bermaksud_membikin_all_spanish_riders_di_motogp_2027-6ovI_large.jpg
Ducati Tak Bermaksud Bikin All Spanish Riders di MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/38/3228243/marc_marquez-vQZt_large.jpg
Komentar Berkelas Marc Marquez soal Potensi Pecahkan Rekor Valentino Rossi di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/38/3227972/dani_holgado-QFkW_large.jpg
Perasaan Dani Holgado Usai Geser Alex Marquez dari Gresini Ducati di MotoGP 2027
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement