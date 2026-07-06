Kisah Pelatih Bulu Tangkis asal Indonesia Flandy Limpele, Kini Resmi Latih Timnas Republik Ceko

Simak kisah pelatih bulu tangkis asal Indonesia Flandy Limpele yang kini resmi melatih Timnas Republik Ceko (Foto: PB Djarum)

KISAH pelatih bulu tangkis asal Indonesia Flandy Limpele menarik untuk diulas. Sebab, ia kini resmi melatih Timnas Republik Ceko.

Nama Flandy Limpele cukup dikenal luas di Tanah Air. Semasa aktif sebagai pemain, lelaki asal Sulawesi Utara itu punya deretan prestasi mentereng.

Salah satunya adalah medali perunggu di Olimpiade Athena 2004. Ketika itu, Flandy meraihnya bersama dengan Eng Hian di sektor ganda putra.

1. Pelatih

Setelah pensiun, Flandy Limpele banting setir jadi pelatih. Kariernya diawali dengan menggantikan Paulus Firman untuk memoles ganda putra Malaysia pada 2020.

Kemudian, Flandy Limpele sempat menjadi pelatih untuk ganda campuran di Pelatnas PBSI pada 2022. Ia hanya setahun di sana dan mengundurkan diri pada 2023 untuk bergabung dengan Hong Kong.

Tak lama dari sana, Flandy kembali ke Indonesia. Kontraknya habis bersama Tim Bulu Tangkis Hong Kong per semester akhir 2025.