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Kisah Pebulu Tangkis Cantik Ester Nurumi, Tinggalkan Tunggal Putri dan Pindah Haluan ke Ganda Putri

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |18:17 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Ester Nurumi, Tinggalkan Tunggal Putri dan Pindah Haluan ke Ganda Putri
Simak kisah pebulu tangkis cantik Ester Nurumi Tri Wardoyo yang meninggalkan tunggal putri dan pindah haluan ke ganda putri (Foto: X/@INABadminton)
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KISAH pebulu tangkis cantik Ester Nurumi Tri Wardoyo menarik untuk diulas. Sebab, ia meninggalkan tunggal putri dan pindah haluan ke ganda putri.

Ester merupakan salah satu tunggal putri berbakat Indonesia. Di usia 21 tahun, ia sudah meraih beberapa medali yang layak dibanggakan seperti perunggu di World Junior Championships 2022.

Ester Nurumi Tri Wardoyo. (Foto: PBSI)

Kemudian, Ester pernah jadi bagian dari Tim Bulu Tangkis Indonesia yang meraih medali perak di Piala Uber 2024. Ia juga mengantar Merah Putih menggaet perunggu Piala Sudirman 2025.

1. Cedera Parah

Sayangnya, karier Ester harus terhambat akibat cedera parah. Ia menderita retak pangkal tulang kering sebelah kanan saat berlatih di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur, pada September 2025.

Cedera itu memaksa Ester beristirahat cukup lama yakni hingga 3-6 bulan. Ia pun baru kembali ke lapangan pada Februari dan April 2026.

Setelah kembali, performa Ester belum mencapai potensi maksimal. PBSI pun mengambil keputusan untuk setidaknya menjajal adik Chico Aura Dwi Wardoyo itu di nomor lain.

 

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