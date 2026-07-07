Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Tragis Ye Zhaoying, Ratu Bulu Tangkis China yang Dibuang Negara Akibat Skandal Olimpiade

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |11:51 WIB
Kisah Tragis Ye Zhaoying, Ratu Bulu Tangkis China yang Dibuang Negara Akibat Skandal Olimpiade
Mantan tunggal putri China, Ye Zhaoying. (Foto: Badminton News Falsh)
A
A
A

PANGGUNG Olimpiade Sydney 2000 menyisakan luka paling dalam bagi perjalanan hidup eks ratu bulu tangkis China, Ye Zhaoying. Mantan rival sengit Susy Susanti tersebut kini harus menerima kenyataan pahit diusir dari tanah airnya dan hidup menetap di pengasingan akibat teguh menyuarakan kebenaran.

Bagi generasi yang tumbuh di era 1990-an, sosok Ye Zhaoying dikenal sebagai salah satu pebulu tangkis tunggal putri paling berbahaya di kolong langit. Bersama Susy Susanti dari Indonesia dan Bang Soo-hyun asal Korea Selatan, atlet kelahiran Hangzhou ini menjadi bagian dari trio penguasa takhta tertinggi bulu tangkis dunia.

Sejak menduduki peringkat satu dunia pertama kali pada tahun 1995, Ye sukses menggondol berbagai gelar juara prestisius, termasuk dua mahkota Juara Dunia dan hattrick gelar All England. Sayangnya, kemilau prestasi di atas podium juara tersebut rupanya menyimpan rahasia kelam yang baru terbongkar dua dekade setelahnya.

1. Konspirasi Pengaturan Skor di Sydney

Tabir gelap dari sistem olahraga China terungkap ke publik setelah Ye melakukan wawancara blak-blakan dengan media asal Denmark, TV 2 Sport. Dalam pengakuannya, ia membeberkan fakta memilukan di balik medali perunggu yang ia bawa pulang dari ajang Olimpiade Sydney 2000.

ye zhaoying
ye zhaoying

Ye mengungkapkan bahwa dirinya dipaksa oleh jajaran tim pelatih untuk sengaja mengalah pada pertandingan semifinal melawan rekan senegaranya sendiri, Gong Zhichao. Strategi kotor itu sengaja dijalankan karena Gong dinilai mempunyai peluang lebih besar untuk menjegal wakil Denmark, Camilla Martin, di laga puncak.

Demi mengalah, Ye akhirnya harus rela takluk dua gim langsung dari Gong Zhichao. Ia mengingat momen itu sebagai tekanan mental terbesar dalam hidupnya, sebab jika ia membangkang lalu kalah di final, ia akan langsung dicap sebagai musuh publik oleh seluruh masyarakat China.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/40/3228612/susy_susanti-yYAN_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Susy Susanti, Ratu Tunggal Putri Dunia yang Kesulitan Bersinar di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/40/3228548/simak_kisah_pelatih_bulu_tangkis_asal_indonesia_flandy_limpele-5AJH_large.jpg
Kisah Pelatih Bulu Tangkis asal Indonesia Flandy Limpele, Kini Resmi Latih Timnas Republik Ceko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/40/3227012/tri_kusharjanto-rNGE_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Tri Kusharjanto, Mantan Raja Ganda Campuran yang Kini Jadi Pelatih di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/40/3226540/rian_ardianto_bersama_daniel_edgar-C0le_large.jpg
Gebrakan Baru Ganda Putra, Rian Ardianto Resmi Diduetkan dengan Daniel Edgar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/40/3226513/pbsi_memasangkan_dejan_ferdinansyah_dengan_apriyani_rahayu-wi97_large.jpg
PBSI Rombak Pasangan Ganda, Apriyani Rahayu Dipasangkan dengan Dejan Ferdinansyah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/40/3226403/susy_susanti-JIPS_large.jpg
Kisah Unik Susy Susanti, Sengaja Kalah di French Open demi Penuhi Impian Rahasia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement