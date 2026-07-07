Terinspirasi Reli Dakar, IRRA 2026 Tempuh Jarak 550 Km

IRRA 2026 akan digelar dengan jarak tempuh 550 km dari Subang hingga Majalengka (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Ajang Inisiasi Rally Raid Adventure (IRRA) edisi 2026 akan digelar menempuh jarak 550 KM dari Subang sampai dengan Majalengka di Jawa Barat. Untuk edisi kedua kali ini, panitia menargetkan 100 kendaraan baik mobil dan motor ikut serta.

IRRA mengusung konsep reli lintas alam, dengan memadukan balapan mobil 4x4 dan motor reli. Ajang itu terinspirasi dari Reli Dakar, tetapi dikemas dengan karakter medan tropis Indonesia.

1. Targetkan 100 Kendaraan

Kompetisi tersebut berlangsung mulai 8-12 Desember. Kehadiran IRRA 2026 menyusul suksesnya edisi pertama yang awal ditargetkan 20 kendaraan tetapi yang mendaftar sampai dengan 70 peserta.

"Di tahun kedua ini target kami bisa mencapai 100 kendaraan, baik mobil maupun motor. Selain itu, kami juga mencoba untuk memperpanjang jarak dari Rally Raid ini," kata Wakil Ketua Pelaksana IRRA 2026, Julian Johan, dalam konferensi pers di Universitas Budi Luhur, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

"Memang tahun lalu kami sebagai permulaan hanya berjarak sekitar 200 kilometer, tapi yang tahun ini kami mencoba untuk memperpanjang jaraknya hingga 550 kilometer," tambahnya.

Jeje -sapaan akrabnya- mengatakan IRRA 2026 memang masih sebagai ajang club event. Namun, pihaknya akan berusaha ajang tersebut dapat mendapatkan lisensi nasional dan internasional.

"Jadi, untuk mendapatkan lisensi atau boleh dibilang status secara internasionalnya memang bertahap. Awalnya memang sebagai club event, nantinya kami bisa naik ke tingkat nasional, kemudian tingkat internasional,” papar Jeje.