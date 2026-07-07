Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Terinspirasi Reli Dakar, IRRA 2026 Tempuh Jarak 550 Km

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |20:07 WIB
Terinspirasi Reli Dakar, IRRA 2026 Tempuh Jarak 550 Km
IRRA 2026 akan digelar dengan jarak tempuh 550 km dari Subang hingga Majalengka (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Ajang Inisiasi Rally Raid Adventure (IRRA) edisi 2026 akan digelar menempuh jarak 550 KM dari Subang sampai dengan Majalengka di Jawa Barat. Untuk edisi kedua kali ini, panitia menargetkan 100 kendaraan baik mobil dan motor ikut serta.

IRRA mengusung konsep reli lintas  alam, dengan memadukan balapan mobil 4x4 dan motor reli. Ajang itu terinspirasi dari Reli Dakar, tetapi dikemas dengan karakter medan tropis Indonesia.

1. Targetkan 100 Kendaraan

Julian Johan di Rally Dakar 2026

Kompetisi tersebut berlangsung mulai 8-12 Desember. Kehadiran IRRA 2026 menyusul suksesnya edisi pertama yang awal ditargetkan 20 kendaraan tetapi yang mendaftar sampai dengan 70 peserta.

"Di tahun kedua ini target kami bisa mencapai 100 kendaraan, baik mobil maupun motor. Selain itu, kami juga mencoba untuk memperpanjang jarak dari Rally Raid ini," kata Wakil Ketua Pelaksana IRRA 2026, Julian Johan, dalam konferensi pers di Universitas Budi Luhur, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

"Memang tahun lalu kami sebagai permulaan hanya berjarak sekitar 200 kilometer, tapi yang tahun ini kami mencoba untuk memperpanjang jaraknya hingga 550 kilometer," tambahnya.

Jeje -sapaan akrabnya- mengatakan IRRA 2026 memang masih sebagai ajang club event. Namun, pihaknya akan berusaha ajang tersebut dapat mendapatkan lisensi nasional dan internasional.

"Jadi, untuk mendapatkan lisensi atau boleh dibilang status secara internasionalnya memang bertahap. Awalnya memang sebagai club event, nantinya kami bisa naik ke tingkat nasional, kemudian tingkat internasional,” papar Jeje.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/43/3228743/noc_indonesia_terus_melakukan_inovasi_untuk_kemajukan_olahraga_tanah_air-7Ar3_large.jpg
NOC Indonesia Pulang dari AS, Bawa Formula Bangun Ekosistem Olahraga Menuju Prestasi Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/43/3228732/desak_made_rita_mengklarifikasi_ucapannya_usai_jadi_juara_world_climbing_series_2026-cArx_large.jpg
Desak Made Rita Klarifikasi Ucapan Usai Juara World Climbing Series 2026, Tegaskan Bukan Kritik ke Pihak Tertentu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/43/3228569/kejurnas_woodball_2026_jadi_ajang_seleksi_tim_indonesia_menuju_world_cup_di_malaysia-epjf_large.jpg
Kejurnas Woodball 2026 Jadi Seleksi Tim Indonesia ke World Cup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/43/3228207/menpora_erick_thohir-fyHS_large.jpg
Menpora Erick Thohir Dorong Kesetaraan Ruang bagi Pelari Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/43/3227775/imi_diminta_perkuat_pengembangan_sport_tourism_indonesia-IGVC_large.jpg
Rayakan Hari Jadi Ke-120, IMI Didorong Jadi Motor Penggerak Sport Tourism Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/43/3227487/taman_mini_indonesia_indah_bakal_disulap_menjadi_lokasi_lari-CvBS_large.jpeg
Sensasi Lari Menjelajahi Ikon Nusantara Hadir di TMII
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement