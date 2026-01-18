Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bikin Bangga, Pembalap Indonesia Julian Johan Ukir Sejarah Manis di Rally Dakar 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |13:59 WIB
Bikin Bangga, Pembalap Indonesia Julian Johan Ukir Sejarah Manis di Rally Dakar 2026
Pembalap Indonesia, Julian Johan di Rally Dakar 2026. (Foto: Ist)
A
A
A

DUNIA motorsport Indonesia baru saja mencatatkan tinta emas di kancah internasional. Julian Johan, pereli berbakat Tanah Air yang akrab disapa Jeje, sukses menaklukkan ganasnya lintasan Rally Dakar 2026. Melintasi medan ekstrem sejauh 8.000 km yang dipenuhi pasir dan bebatuan, Jeje tidak hanya sekadar mencapai garis finis, tetapi juga membawa pulang sederet prestasi yang melampaui ekspektasi awal.

1. Lampaui Target

Meski awalnya hanya menargetkan untuk bisa menyelesaikan seluruh etape hingga akhir, Julian Johan justru tampil sangat kompetitif. Ia berhasil menyabet gelar juara pertama di kategori Iconic Class, meraih podium ketiga di kelas H2, serta menempati peringkat kelima secara keseluruhan.

"Hingga hari terakhir Rally Dakar saya berhasil mendapatkan result yang sangat baik. Alhamdulillah kita mendapatkan peringkat 5 overall, juara 3 di kelas (H2), dan di Iconic Class kita jadi juara pertama," ujar Jeje, dikutip Minggu (18/1/2026).

Keberhasilan ini disambut haru oleh Jeje, mengingat mimpinya sejak kecil kini telah menjadi kenyataan yang membanggakan bagi bangsa.

"Saya nggak tau mau ngomong apa lagi, terima kasih ya Allah dan terima kasih untuk semua yang telah mendukung. Rasanya baru kemarin lihat Rally Dakar di TV, di majalah dan bermimpi suatu hari bisa ada di sini (Rally Dakar). Dan ternyata Alhamdulillah dengan tekad, keseriusan, terus berusaha mencari jalan untuk akhirnya berada di dsini dan itu semua terbayar di hari ini," tambahnya.

Julian Johan di Rally Dakar 2026
Julian Johan di Rally Dakar 2026

2. Inspirasi bagi Motorsport Nasional

Capaian fenomenal Jeje diharapkan mampu memicu semangat baru bagi para pegiat otomotif di dalam negeri. Keberhasilannya menuntaskan balapan sejauh 8.000 km ini menjadi bukti bahwa rintangan seberat apa pun bisa diatasi dengan tekad kuat.

"Semoga hasil yang saya dapat bisa menjadi inspirasi dan menjadi hal positif untuk kita di Indonesia khususnya dunia otomotif, dunia olahraga, dan yang lainnya. Akhirnya ada orang indonesia yang bisa menyelesaikan Rally Dakar," sambung Jeje.

 

